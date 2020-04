KORONAVIRUS JE CIJELI SVIJET STAVIO NA KUŠNJU, ANALITIČAR UPOZORAVA: ‘Virolozi ne mogu i ne smiju donositi odluke’

Virolozi su u trenutnoj krizi odlučujući savjetnici političara. Ali oni ne mogu i ne smiju donositi odluke, smatra Alexander Görlach

Izgleda da New York najgore već ima iza sebe. Prošlog tjedna je prošao kroz teška iskušenja – tri dana za redom po 800 mrtvih. Istodobno su se pojavile i neke dobre vijesti: značajno se smanjio broj novih pacijenata na intenzivnoj njezi. Samo 17 novih slučajeva u usporedbi s 300 novih pacijenata s najtežim simptomima dnevno – to izgleda kao pravo čudo. Mjere „socijalnog distanciranja” počinju djelovati.

Osim toga, znatno manje bolničkih kreveta je zauzeto nego što su predviđali stručnjaci. Guverner savezne države New York Andrew Cuomo je prije tri tjedna računao da će biti neophodno 140.000 kliničkih kreveta i 40.000 kreveta na stanicama za intenzivnu njegu. Ispostavilo se da je bilo potrebno „samo” 19.000 bolničkih kreveta i 5.000 kreveta na intenzivnoj njezi.

Virolozi kao političari?

Takav razvoj događaja ponovo je potaknuo raspravu o tome koliko dugo se moraju zadržati restriktivne mjere, piše Alexander Görlach za Deutsche Welle. Nije malo onih koji ističu da se prognoze virologa nisu ostvarile, pa im se stoga ne bi trebalo prepustiti vođenje politike. Iza cijele rasprave se krije principijelno pitanje – koliko izabranih političara, a koliko stručnjaka je najbolje za opće dobro.

Stručnjaci poznaju detaljno svoju materiju. Sjetimo se stručne vlade Maria Montija u Italiji prije desetak godina, za vrijeme financijske krize. Izabrani predstavnici predstavljaju građane koji su ih birali. U idealnom slučaju bolje osjećaju puls naroda, ali u stručnim pitanjima moraju potražiti pomoć stručnjaka.

Politika kao sinteza

Politika je, kao što se vidi i u pandemijskoj krizi, vaganje različitih maksimalističkih interesa, s ciljem da se postigne najbolji rezultat za najveći mogući broj građana. U trenutnoj situaciji to znači da bi virolog na osnovu svog znanja mogao doći do zaključka da je najbolje da godinu dana ostanemo kod kuće. On vidi samo pitanja bolesti i zdravlja izolirano od cjeline, jer nije toliko stručan u oblastima kao što su ekonomija ili sociologija.

Ekonomisti s druge strane kažu – ako gospodarstvo stavimo u karantenu godinu dana, ona se od toga ne bi mogla oporaviti. Sociolozi i psiholozi opominju da rastuća nezaposlenost dovodi do masovnog osiromašenja, zapostavljanja djece, gladi, kućnog nasilja i porasta broja samoubojstava. Svi ovi faktori imaju različitu težinu zbog specifičnosti različitih zemalja.

Političari moraju sve te različite savjete stručnjaka iz različitih oblasti dovesti do sinteze. Moraju razraditi prijedlog koji uzima u obzir sve scenarije i povezuje ih. Taj prijedlog mora biti izvediv i građani moraju biti u stanju razumjeti i podržati ga. Guverner države New York Andrew Cuomo je na primjedbu da su stručnjaci pogriješili u svojim prognozama odgovorio da je on radije htio ići na kartu sigurno nego da izgubi više ljudskih života.

Vrijeme je za sposobne lidere

U međuvremenu se za riječ javljaju stručnjaci koji svoj pogled, svoja istraživanja i projekte žele učiniti poznatijim time što se suprotstavljaju etabliranom mišljenju. Taj zbor različitih glasova samo zbunjuje obične građane.

Zato je kucnuo čas za politiku, na potezu su sposobni čelnici. Odličan virolog Christian Drosten ne bi nužno bio dobar kancelar Drosten.

Naredni tjedni će biti obilježeni raspravom, a potom i odlukama o sljedećim koracima u suzbijanju zaraze. Svjedoci smo vjenčanja politike i sposobnosti da se na temelju činjenica i predviđanja izdvoji ono što je stvarno izvedivo, kako bi političari zaista predvodili građane.

