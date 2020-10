KORONA SE ŠIRI KAO DIM CIGARETE: Detaljna analiza pokazala kako se ljudi zaraze u kafiću, školi ili na nekom druženju

Bez ventilacije, aerosoli ostaju suspendirani u zraku te s vremenom postaju sve gušći

Na početku pandemije koronavirusa mislilo se da se virus samo prenosi kapljicama, no stručnjaci su brzo došli do zaključka da se širi i zrakom. I to posebno u zatvorenim prostorima. Premda korona nije tako zarazna poput primjerice ospica, znanstvenici otvoreno priznaju ulogu prijenosa aerosolom, dakle sićušnim zaraznim česticama koje zaražena osoba izdahne pa one ostaju u zraku zatvorenog prostora.

Kako funkcionira prijenos u različitim prostorima i koje su mjere potrebne za sprječavanje takvog širenja detaljno je objasnio portal El Pais. Znanstvenici prepoznaju tri vrste prijenosa virusa: malim kapljicama od govora ili kašljanja koje mogu završiti u očima, ustima ili nosu ljudi koji se nađu u blizini, kontaminiranim površinama (najmanje vjerojatno, ali ipak moguće je) i aerosolima – udisanjem nevidljivih zaraznih čestica koje izdahne zaražena osoba. Nakon izlaska iz usta te čestice se ponašaju slično kao dim cigarete.

Bez ventilacije, aerosoli ostaju suspendirani u zraku te s vremenom postaju sve gušći.

SUPERRAČUNALO DOKAZALO KAKO SE NAJVIŠE ŠIRI VIRUS: Ovo je glavni krivac za strelovit skok broja zaraženih baš sada?

Širenje virusa u kafićim i klubovima je najopasnije

Na portalu El Pais pokazali su kako se koronavirus širi u kafićima, restoranima i klubovima. Navode da je izbijanje virusa na takvim mjestima vrlo eksplozivno, odnosno da broj zaraza može biti veći. Kažu da svaka pojava virusa u noćnom klubu zarazi prosječno 27 osoba u usporedbi sa samo šest zaraženih na obiteljskim okupljanjima.

To se dogodilo u španjolskom gradu Cordoba na jugu države gdje su 73 osobe bile pozitivne na testiranju poslije noćnog provoda. Znanstvenici su nedavno analizirali i izbijanje virusa u jednom baru u Vijetnamu gdje se 12 zaštitara zarazilo koronom. U svom primjeru El Pais pokazuje kapacitet kafića koji je smanjen na 50 posto. Unutra je 15 gostiju i tri člana osoblja, prozori su zatvoreni i mehanička ventilacija ne postoji.

U najgorem scenariju, ako se mjere poduzmu, 14 gostiju će se nakon četiri sata zaraziti. U slučaju da se koriste maske, rizik od infekcije pada na osam slučajeva. Ako se prostorije provjetravaju, što se može učiniti i kvalitetnim klimatizacijskim uređajima, a vrijeme provedeno u kafiću se skrati, postoji rizik da samo jedna osoba bude zaražena.

HRVATSKI ZNANSTVENIK S OXFORDA: ‘Cjepivo će biti u primjeni do Božića. Možda neće biti savršeno, ali jedna stvar je sada jako važna’

Obiteljsko okupljanje

U ovom primjeru šest ljudi okuplja se u kući, a jedna od tih osoba je zaražena. Otprilike 31 posto prijenosa koronavirusa zabilježenih u Španjolskoj uzrokovano je ovakvim okupljanjem, uglavnom između obitelji i prijatelja. Neovisno o tome održavaju li se sigurne udaljenosti, ako šestero ljudi provede četiri sata zajedno u glasnom razgovoru, bez nošenja maske za lice u sobi bez ventilacije, pet će ih se zaraziti, prema znanstvenom modelu objašnjenom u metodologiji.

Ako se nose maske za lice, četiri osobe su u opasnosti od zaraze. Samo maske neće spriječiti infekciju ako se izlaganje produlji. Rizik od infekcije svodi se na ispod jednog kada grupa koristi maske za lice, skrati duljinu okupljanja i prozrači prostor koji koristi.

PUTNIK ZARAZIO GOTOVO POLA AUTOBUSA! Ovo je dokaz da se koronavirus ipak širi aerosolima u zraku: ‘Jako je zarazan patogen’

Širenje virusa u školi

Dinamika prijenosa aerosolima u učionici mijenja se u potpunosti ovisno o tome je li zaražena osoba – ili pacijent nula – učenik ili učitelj. Učitelji razgovaraju mnogo više od učenika i podižu glas kako bi ih se čulo, što umnožava izbacivanje potencijalno zaraznih čestica. Za usporedbu, zaraženi učenik govorit će samo povremeno. Prema smjernicama Španjolskog nacionalnog istraživačkog vijeća (CSIC), španjolska vlada preporučila je da se učionice provjetravaju. To može možda uzrokovati nelagodu za vrijeme hladnijih mjeseci, ali pomaže kao i korištenje ventilacije.

Najopasniji scenarij je učionica bez ventilacije, a učitelj – pacijent 0 – kao zaražena osoba. Ako dva sata provedu u učionici s zaraženim učiteljem, bez poduzimanja bilo kakvih mjera za suzbijanje broja aerosola, postoji rizik da se do 12 učenika može zaraziti. Ako svi nose masku za lice, broj koji bi se mogao zaraziti pada na pet. U stvarnim je zarazam primijećeno da bi se bilo koji učenik mogao zaraziti bez obzira na njihovu blizinu učitelju jer se aerosoli nasumično raspoređuju po neprozračenoj sobi.

Ako se soba tijekom predavanja prozrači svježim zrakom ili mehanički, a nastava se zaustavi nakon sat vremena kako bi se zrak potpuno osvježio, rizik dramatično pada.

LAUC KAŽE DA SMO BLIZU ILI ČAK NA VRHUNCU PANDEMIJE: ‘Najteži dani nas tek čekaju, ali siguran sam da iznad jedne brojke nećemo ići’

Koliko se virus širi kašljanjem, pričanjem i vikanjem?

Na početku pandemije vjerovalo se da su velike kapljice koje izbacujemo kad kašljemo ili kihnemo glavno sredstvo prijenosa. Ali sada znamo da vikanje i pjevanje u zatvorenim, slabo prozračenim prostorima tijekom duljeg vremenskog razdoblja također povećava rizik od zaraze. To je zato što se glasnim glasom oslobađa 50 puta više čestica opterećenih virusima nego kad uopće ne govorimo.

Ovi aerosoli, ako se ne rasprše kroz ventilaciju, postaju sve koncentriraniji, što povećava rizik od infekcije. Znanstvenici su pokazali da ove čestice, koje također ispuštamo u atmosferu jednostavnim disanjem i koje mogu pobjeći od nepravilno nošenih maski za lice, mogu zaraziti ljude koji provedu više od nekoliko minuta u radijusu od pet metara od zaražene osobe, ovisno o tome duljina vremena i priroda interakcije. U sljedećem primjeru prikazano je koji uvjeti povećavaju rizik od zaraze u ovoj situaciji.

U proljeće se zdravstvene vlasti nisu usredotočile na prijenos aerosola, ali nedavne znanstvene publikacije prisilile su Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) i CDC da to priznaju. Članak u prestižnom magazinu Science otkrio je da postoje„ogromni dokazi da je zračni prijenos glavni put prijenosa za koronavirus, a CDC sada primjećuje da “pod određenim uvjetima izgleda da su zarazili druge koji su bili više udaljena dva metra. Ti su se prijenosi dogodili u zatvorenim prostorima koji nisu imali odgovarajuću ventilaciju. Ponekad je zaražena osoba teško disala, na primjer, dok je pjevala ili vježbala.”

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.