Republika Palau, arhipelag u kojem živi oko 18 000 ljudi, primila je u subotu prvu pošiljku cjepiva koju je razvila američka farmaceutska tvrtka Moderna. Cijepljenje je započelo sljedeći dan, objavilo je Ministarstvo zdravstva Republike Palau na Twitteru.

MOH to commence COVID-19 vaccination on January 3, 2021 after receiving initial 2,800 doses of Moderna COVID-19 vaccines on January 2, 2021. Vaccination will follow priority groupings, starting with healthcare providers and first responders. pic.twitter.com/GEXdht38ID

— Ministry of Health – Republic of Palau (@MOHPalau) January 2, 2021