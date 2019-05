KONZERVATIVNA STRANKA THERESE MAY POTONULA UOČI EU IZBORA: Tek su na 4. mjestu, vodi nova stranka Nigela Faragea

Prema istraživanju javnog mišljenja, uočio EU izbora, Konzervativna stranka Therese May pala je na četvrto mjesto, daleko ispod stranke Nigela Faragea

Konzervativna stranka premijerke Therese May pala je na četvrto mjesto u istraživanju javnoga mišljenja o namjerama glasovanja za europske izbore, daleko ispod nove Stranke Brexit, Nigela Faragea koja ima veću potporu nego tradicionalno najveće dvije britanske stranke zajedno. Prema najnovijem istraživanju Opiniuma za novine Observer Farageova novoformirana stranka je na 34 posto glasova uoči izbora za Europski parlament 23. svibnja koji se održavaju u Britaniji zato što nije uspjela izaći iz Europske unije u ožujku kako je bilo očekivano.

Anketa stavlja Laburističku stranku na drugo mjesto s 21 posto dok su premijerkini Konzervativci daleko ispod na četvrtom mjestu s 11 posto potpore. Proeuropski Liberalni demokrati, najpopularnija stranka koja otvoreno poziva na održavanje drugog referenduma kako bi se opozvao Brexit, je na 12 posto. Dvije najveće britanske stranke ovaj su mjesec pretrpjele teške udarce na lokalnim izborima na kojima su birači izrazili razočaranje potpunim zastojem u koji je dospio Brexit.

Farage prijetio političkim obračunom

Farage, čijoj bivšoj stranci UKIP mnogi pripisuju da je iznudila referendum o članstvu Britanije u EU-u 2016., formirao je novu stranku u travnju prijeteći da će se obračunati s britanskim političkim čelnicima koje je optužio da su iznevjerili referendumsku odluku da se izađe iz Unije.

May je bila prisiljena započeti pregovore s oporbenim Laburistima kako bi došla do kompromisa o Brexitu nakon što su zastupnici u parlamentu tri puta velikom većinom odbili njezin dogovor s EU-om o izlasku. Britanija bi trebala napustiti Uniju u listopadu, ali s parlamentom podijeljenim oko uvjeta, ostaje nejasno kako ili hoće li to učiniti.