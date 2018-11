KONTROVERZNI MINISTAR RAZBJESNIO GRAĐANE: Nakon velike katastrofe on objavljuje selfije na kojima se smije

Se vado, mi criticano perché vado.

Se non vado, mi criticano perché non vado.

Se sono triste non va bene, se sorrido non va bene.

Sapete una cosa, cari criticoni, professoroni e giornalisti di sinistra?

Me ne frego, penso agli Italiani e continuo a lavorare! pic.twitter.com/EwGy4koUz3

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 4, 2018