KONTROLORKA DIVLJAČKI PRETUKLA PUTNICU: ‘Izgurala me iz autobusa, udarala me uređajem po glavi, čupala me…’

Iz tvrtke su poručili da je istraga u tijeku, ali i pozvali građane da ne ulaze u sukobe s kontrolorima

U autobusu javnog prijevoza u Beogradu, putnica tvrdi da ju je kontrolorka u petak prijepodne divljački pretukla, a njeno svjedočanstvo se širi društvenim mrežama.

„Navodno sam je okrznula cipelom po nogavici ili sam je izgazila, ne znam. A onda me izgurala iz autobusa na stanici “Arhiv” i tukla me uređajem za čitanje karata po glavi. Udarila me sedam puta, čupala mi kosu. Još se i derala na mene, a nitko od prisutnih nije mi htio pomoći. Tamo su bili muškarac i žena i mislim da su i oni bili kontrolori, molila sam tog čovjeka da mi pomogne, ali neuspješno. Onda sam pozvala policiju“, napisala putnica na instagramu, uz fotografije.

Iz tvrtke BusPlus su odgovorili priopćenjem, kažu kako je istraga u tijeku, a kontrolorka je suspendirana, ali pozivaju putnike da ne napadaju kontrolore, prenosi Danas.

‘Učinit ćemo sve da zaštitimo sugrađane, ali i kontrolore’

„Nakon incidenta koji se jučer dogodio na liniji 88 kod stajališta „Arhiv“ na Novom Beogradu, u toku je opsežna istraga nadležnih organa. Vjerujemo da ćemo imati više detalja o ovom neprijatnom događaju kada svi sudionici budu saslušani i kada sve činjenice budu rasvijetljene. Kontrolorka koja je sudjelovala u ovom incidentu, neće raditi do konačnog utvrđivanja svih okolnosti koje su rezultirale ovakvim neugodnim i neprimjerenim događajem“, navode i dodaju:

„Učinit ćemo sve da zaštitimo naše sugrađane, ali i kolege kontrolore kako više ne bi dolazilo do sličnih događaja“, ističu iz BusPlusa, koji vrši naplatu gradskog prevoza u Beogradu.