KONAČNI ZAKLJUČAK ISTRAŽIVANJA KORONAVIRUSA: ‘Nije pobjegao iz laboratorija, istražite sve druge mogućnosti’

Znanstvenici WHO-a u suradnji s kineskim kolegama u potpunosti su odbacili mogućnost da je koronavirus pobjegao iz laboratorija

Zaključak zajedničkog istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije i Kine o podrijetlu novog koronavirusa jest da je zaraza prešla na ljude najvjerojatnije prešla s neke životinje te da je “iznimno malo vjerojatno” da se radi o virusu koji je pobjegao iz laboratorija, objavio je Associated Press koji je i u posjedu radne verzije izvještaja.

Usprkos tom zaključku, studija ne nudi odgovore na mnoga pitanja, već poziva na daljnja istraživanja svih mogućih hipoteza, osim mogućnosti bijega virusa iz laboratorija. U igri su bila još tri scenarija. Tako su kineski i inozemni znanstvenici zaključili kako je prijenos virusa s druge životinje na čovjeka izgledan ili, čak, vrlo izgledan, kao i prijenos zaraze sa šišmiša, dok je širenje zaraze preko smrznutih prehrambenih proizvoda “moguće, ali nije izgledno”.

KORONAVIRUS NIJE POBJEGAO IZ LABORATORIJA: Objavljeni su prvi rezultati velike istrage – dokazi upućuju na šišmiše

Nedostajuća karika u evolucijskom lancu

Genetsko istraživanje pronašlo je najsličniji virus SARS-Cov-2 kod šišmiša, no “evolucijska razlika između virusa u šišmišima i SARS-CoV-2 se procjenjuje na nekoliko desetljeća, što ukazuje na nedostajeću kariku”. Vrlo slični virusi pronađeni su i kod ljuskavaca te mačaka i vidra, za koje je procijenjeno da bi također mogli biti nositelji.

Istraživanje je provedeno u sklopu misije WHO-a u Wuhanu, gradu iz kojeg se pandemija proširila svijetom. Objava zaključaka nekoliko je puta odgođena, zbog čega su kritičari sumnjali da Kina pokušava utjecati na zaključke kako bi spriječila izravno povezivanje države sa širenjem pandemije.

VELIKA POBUNA ZNANSTVENIKA: Tvrde da je podrijetlo koronavirusa i dalje misterij, kritiziraju WHO i pozivaju na novu istragu

Što s novim sojevima?

Do danas je novim koronavirusom zaraženo više od 127 milijuna ljudi u svijetu, a od posljedica zaraze život je izgubilo preko 2,78 milijuna osoba. Srećom, oporavilo se više od 72 milijuna ljudi, no znanstvenike brine sve veći broj novih, mutiranih sojeva, za koje još uvijek nije poznato napadaju li one koji su već preboljeli zarazu i mogu li ih cjepiva suzbiti. Naime, dosad je diljem svijeta cijepljeno gotovo 120 milijuna ljudi, a još 310 milijuna je primilo jednu dozu, što je otprilike četiri posto ukupne globalne populacije.

WHO PRIGRLIO NOVU KINESKU TEORIJU? Kažu da koronavirus nije pobjegao iz laboratorija, sad im je ‘na piku’ nešto drugo

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.