KONAČNI DOKAZ DA JE EU SPREMNA NA ‘NO DEAL’ BREXIT: Šanse su sve veće, građani EU pozvani na pripravnost

Europska komisija je objavila u ponedjeljak da je dovršila pripreme za brexit bez sporazuma budući da je sve vjerojatniji scenarij da će do toga doći.

“Budući da je sve vjerojatnije da će Ujedinjena Kraljevina Europsku uniju napustiti 12. travnja bez sporazuma, Europska komisija danas je dovršila pripreme za brexit bez sporazuma”, priopćila je Komisija.

Komisija je također pozvala građane i poduzeća da se informiraju o posljedicama mogućeg scenarija izlaska bez sporazuma i da dovrše svoje vlastite pripreme.

Čelnici 27 zemalja članica odobrili su na summitu u prošli četvrtak produljenje roka za izlazak Ujedinjene Kraljevine do 22. svibnja 2019., pod uvjetom da Donji dom britanskog parlamenta odobri sporazum o povlačenju najkasnije do 29. ožujka 2019. Ne dogodi li se to, Europsko vijeće pristaje na produljenje do 12. travnja 2019. U tom se slučaju od Ujedinjene Kraljevine očekuje da prije tog datuma najavi svoje daljnje korake.

Očekuju se problemi

Komisija upozorava da će slučaju izlaska bez sporazuma Velika Britanija preko noći postati treća zemlja bez ijedne prijelazne mjere. Od tog će se trenutka na nju prestati primjenjivati primarno i sekundarno zakonodavstvo EU-a. Neće biti prijelaznog razdoblja kakav je predviđen sporazumom o povlačenju, što će sasvim sigurno dovesti poteškoća za za građane i poduzeća.

U tom slučaju odnosi između EU-a i Velike Britanije bili bi regulirani općim međunarodnim javnim pravom, među ostalima, pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Na granicama s Velikom Britanijom EU će morati odmah primjenjivati svoje propise i carine. To znači provjere i kontrole carinskih, sanitarnih i fitosanitarnih standarda i provjeru usklađenosti s normama EU-a. Unatoč opsežnim pripremama carinskih tijela država članica te bi kontrole mogle izazvati velike zastoje na granici. Građani i poduzeća više ne mogli pod sadašnjim uvjetima primati bespovratna sredstva EU-a ni sudjelovati u postupcima javne nabave EU-a.

Što se tiče putovanja, EU se namjerava držati viznog reciprociteta – državljani Velike Britanije putovat će u EU bez vize ako to bude recipročno i bez diskriminacije vrijedilo za sve građane EU-a.