KONAČNA BITKA PROTIV ISLAMSKE DRŽAVE: ‘Opaki momci koji nemaju kamo otići’; najstrašnije oružje džihadista bit će nemoguće uništiti

Krenuo je napad na džihadiste u Hajinu i Siriji, što je posljednje poglavlje rata protiv tzv. Islamske države. Ipak, analitičari ističu kako će ova teroristička organizacija i dalje ostati odlučna za organiziranje terorističkih napada na Zapadu

Zadnja krpica kalifata Islamske države koji se protezao uzduž Sirije i Iraka je pod napadom. Članovi koalicije uz podršku SAD-a izjavili su u utorak da su započeli zadnji proboj kako bi izbacili militante iz Hajina u Siriji, zadnjem preostalom dragocjenom uporištu u kojem je kalifat i nastao, piše The New York Times.

Napad je zadnje poglavlje rata koji je započeo prije više od četiri godine, nakon što je Islamska država zauzela velika područja Iraka i Sirije te proglasila kalifat. Skupina je izgubila svoj zadnji teritorij u Iraku prošle godine. Kalifat je stavio Islamsku državu na kartu fizički i politički.

Skupina se domogla većine industrija i poreznih obveznika, stvarajući ogromne svote kako bi financirala ratne napore, uključujući uvježbavanje boraca u izvršavanju terorističkih napada u Europi. Kalifat je također poslužio kao snažan alat za vrbovanje.

Moćna teroristička organizacija

Kako se njihov teritorij skupljao, tako je broj stranaca vrbovanih u Iraku i Siriji opao. Ipak, sigurnosni analitičari kažu da će, čak i nakon poraza skupine koji se očekuje u Hajinu, Islamska država ostati moćna teroristička snaga.

Islamska država ostaje jednako odlučna u izvođenju teroristički napada na Zapadu, ali napredovanje protuterorizma i provođenje zakona su zaustavile mnoge njihove napore, piše The New York Times.

Hajin, koji se nalazi na obali rijeke Eufrat u istočnoj Siriji, ima smao nekoliko većih ulica i jednu državnu bolnicu. Procjenjuje se da 60.000 ljudi živi u gradu i u okolnim selima.

Borba će potrajati dva do tri mjeseca

Sirijske demokratske snage, milicija predvođena Kurdima, koja se bori zajedno s SAD-om i njihovim saveznicima, protiv Islamske države u Siriji, pripremaju se za žestok napad. Jedan visoki vojni dužnosnik procjenjuje da će borba trajati dva do tri mjeseca.

Zbog veličine Hajina, to se čini iznenađujuće dugo. Gradovi pod kontrolom Islamske države s populacijom 1,5 do 3 puta većom, uključujući Sinjar i Tal Afar u Iraku, pali su za nekoliko dana.

Razlika je u tome što su se džihadisti u tim bitkama strateški povukli, odabravši napuštanje svojih pozicija radi konsolidiranja i regrupiranja. Ovoga puta uzmak nije opcija, piše The New York Times.

Teroristi su se pripremili za bijeg iz Idliba

“Očekujemo dugu i tešku borbu,” rekao je zapovijednik Sean J. Ryan, glasnogovornik vojne koalicije predvođene SAD-om u Bagdadu. “Ti su borci opaki momci koji nemaju kamo otići”.

Zračnim nadzorom je potvrđeno da su borci imali na umu opseg njihovog zadnjeg obračuna, postavivši eksplozivne naprave na ceste koje vode u to područje. Kako bi omogućili bijeg, zakopali su velike količine novca u nasipima pijeska te su sakrili oružje i municiju u špilje i podzemne prolaze, strateški pozicionirajući resurse u pustinji, kažu analitičari.

Tuneli omogućuju militantima da se pomiču od kuće do kuće, a da ne budu vidljivi iz zraka. Neki prolazi povezuju njihove vojne baze, izjavio je The New York Timesu jedan mještanin.

Koalicija pokušava minimizirati humanitarnu katastrofu

Pošto znaju da koalicija pokušava minimalizirati broj civilnih žrtava, militanti su zarobili ljude u gradu, nadzirući ceste i postavljajući snajpere, rekao je The New York Timesu drugi mještanin. Snage koje se bore s džihadistima na kopnu izmiješane su od kurdskih i arapskih milicija koje su blisko surađivale za međunarodnu koaliciju predvođenu SAD-om kako bi potisnule džihadiste.

U izjavi Sirijskih demokratskih snaga u kojoj najavljuju početak kampanje u Hajinu stoji da će koalicija osigurati zračnu podršku u nadzoru te identifikaciji i gađanju meta. Također će biti koordinirana s jedinicama iračke artiljerije u napadima na pozicije Islamske države.

Napad na Hajin je jedna od dvije kasne bitke koje se odvijaju u Siriji. Na sjeveru sirijske snage i njihovi ruski saveznici se pripremaju na invaziju pokrajine Idlib, zadnjeg komadića teritorija pod kontrolom pobunjenika, pojačavajući strah od humanitarne katastrofe.

Skupina ima jednak broj boraca kao i 2014.

Jednom imajući pod kontrolom teritorij veličine Britanije, Islamska je država spala na zadnjih 518 četvornih kilometara, navodi zapovjednik Ryan. Skupina je izgubila sve osim jednog postotka teritorija kojeg je držala u Siriji i Iraku, iako nastavlja rasti u svojim podružnicama u Aziji i Africi.

Bilo je potrebno više od četiri godine, preko 29.000 napada i tisuću života vojnika da bi koalicija predvođena SAD-om povratila površinu koju je držala skupina, piše The New York Times.

Podaci koje su prikupili Ministrstvo obrane SAD-a i Ujedinjeni narodi pokazuje da skupina ima onoliko boraca koliko ih je imala na vrhuncu kalifata 2014. godine, sa 20 tisuća do 31 tisuće i petsto članova samo u Siriji i Iraku te tisuće drugih koji se šire po brojnim drugim državama gdje se je preselila.

Jačina skupine kao i prije četiri godina

Ako su te brojke točne, tada se podudaraju s CIA-inom procjenom o jačini skupine prije četiri godine, kada je vladala populacijom od preko 12 milijuna ljudi. Visoki dužnosnici Pentagona i Bijele kuće kažu da je stvarna brojka puno manja.

No treće izvješće, koje će ubrzo objaviti Centar za strateške i međunarodne studije, podržava veće procjene, zaključivši da Islamska država još ima 25 tisuća boraca. Ipak, gubitak teritorija je smanjio njenu moć, piše The New York Times.

Na vrhuncu kalifata, Islamska država je funkcionirala kao vlada. Osiguravala je plaće borcima i stipendije njihovim obiteljima, kao i javne usluge u rasponu od potvrda o braku do prikupljanja otpada.

Napad na Idlib ne znači njihov dugotrajan poraz