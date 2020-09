KOMŠIĆA JE JAKO POGODIO DODIKOV DOLAZAK U HRVATSKU: ‘Srbi i Hrvati nisu stoka da ih uvodiš i izvodiš. Niti je BiH staja’

Bio je to sastanak iza zatvorenih vrata, s puno zajedničkih tema, ali najviše govora ipak o poboljšanju položaja Hrvata u BiH

Promjena izbornog zakona u BiH bila je glavna tema sastanka hrvatskog premijera Andreja Plenkovića s Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem u Banskim dvorima. Te iste promjene zakona, za Željka Komšića, trenutačnog hrvatskog člana Predsjedništva, uopće nisu potrebne. Jer dok on naglašava kako se Zagreb previše miješa u politiku BiH, bošnjački član Predsjedništva poručuje: hrvatska je Vlada trebala zvati aktualne članove Predsjedništva, a ne bivše.

Bio je to sastanak iza zatvorenih vrata. Puno zajedničkih tema, ali najviše govora ipak o poboljšanju položaja Hrvata u BiH. “Da shvatimo da je opasno najmalobrojniji narod dovest u poziciju manjine, a počeo se taj izraz koristi u političkom izričaju Sarajevu i to je onda put ka trajnom ne funkcioniranju BiH”, rekao je predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović. Jer poručuje Čović, nije problem samo u biranju članova Predsjedništva, isti je i pri biranju članova Klubova naroda u parlamentu. “Mi inzistiramo da Hrvate biraju Hrvati, a ne kao do sada da u Sarajevu, Goraždu, Zenici, Tuzli to rade Bošnjaci za nas”, rekao je Čović.

Složni su u ovome čelnici HDZ-a, premijer Plenković poručio je da se od te inicijative neće odustati. “Naš je stav da bi sami akteri u BIH trebale iznjedriti takav izborni zakon koji će onemogućiti situaciju koju imamo danas da se jedan konstitutivni narod osjeća da su stvari nepravedne i nekorektne. To je jasan stav RH i neće se mijenjati ja sam siguran tko god bio na vlasti jako dugo”, kazao je premijer Andrej Plenković.

Posebno pogođen Dodikovim dolaskom

A na jasan stav Vlade, hrvatski član Predsjedništva, odabran od strane Bošnjaka, a ne Hrvata, u ponedjeljak je imao štošta za reći. “Mislim da je to jako pogrešno, što na kraju Hrvatska ima s izmjena izbornoga zakona u BiH. Mi se ne petljamo u njihov izborni zakon. Oni nas očigledno strateški posmatraju da smo teritorij, a ne država”, rekao je hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Posebno ga je pogodio dolazak Milorada Dodika, koji, iako je član Predsjedništva, u Hrvatsku je stigao kao predstavnik Srba u BiH. “I Dodik i Čović, a i u Zagrebu i Beogradu očigledno misle, nemojte me pogrešno shvatiti. Srbi i Hrvati nisu stoka da ih uvodiš i izvodiš. Niti je BiH staja pa ćeš nekad izvesti na ispašu ili odvesti u drugu staju. To ne može tako, kakvi narodi”, rekao je Komšić.

‘Bošnjački narod čas postoji, čas ne postoji’

Treći član Predsjedništva iz redova Bošnjaka u sastanku ne vidi ništa sporno, ali smatra da je i on trebao biti pozvan. “Najbolje bi bilo da smo imali sastanak odmah, predsjednik Hrvatske, predsjedništvo BIH. Preuzmu se obaveze i onda stvari idu i u jednoj i u drugoj državi na način kako smo se dogovorili”, rekao je bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

Da će biti razgovora i s trenutnim bošnjačkim članom Predsjedništva Džaferovićem, najavio je i predsjednik Zoran Milanović. Osvrnuo se i na sastanak s Džefarovićevim prethodnikom, Bakirom Izetbegovićem.

“Bakir Izetbegović predstavlja onoga s kime se u BiH razgovara o bitnim stvarima, kad je u pitanju stanje bošnjačkog naroda koji čas postoji, čas ne postoji, ovisi za što se bira. Malo flip flop, igramo se”, kazao je predsjednik RH Zoran Milanović. Igrat će se i na relaciji Hrvatska – BiH, dok god Hrvati ne budu ravnopravni, odlučan je stav državnog vrha u Hrvatskoj.

