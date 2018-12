KOMŠIĆ PROTIV DODIKOVOG KANDIDATA ZA ŠEFA VIJEĆA MINISTARA: ‘Ne možemo dati mandat onome tko će kočiti put ka NATO-u’

‘Što će uraditi (druga dva člana Predsjedništva BiH) Dodik i (Šefik) Džaferović ne znam no iluzorno je očekivati da će Predsjedništvo BiH dati mandat osobi koja će unaprijed reći da neće realizirati važeće odluke’, kazao je Željko Komšić ističući kako neće podržati Dodikovog kandidata za predsjedatelja Vijeća ministara

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio je u četvrtak kako je izvjesno da će novu vladajuću većinu u zemlji na državnoj razini činiti koalicija HDZ BiH, Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika i Stranke demokratske akcije (SDA) ali je upozorio kako nije spreman dati suglasnost da novi predsjedatelj Vijeća ministara bude Dodikov kandidat koji će kočiti put BiH ka članstvu u NATO-u.

“Što će uraditi (druga dva člana Predsjedništva BiH) Dodik i (Šefik) Džaferović ne znam no iluzorno je očekivati da će Predsjedništvo BiH dati mandat osobi koja će unaprijed reći da neće realizirati važeće odluke”, kazao je Komšić novinarima u Sarajevu komentirajući prekoračenje zakonskih rokova za imenovanje mandatara za sastav Vijeća ministara BiH.

Dodik je ranije najavio kako će kandidat za tu dužnost biti SNSD-ov Zoran Tegeltija, bivši ministar financija u vladi Republike Srpske. Istodobno je najavio kako će Tegeltija strogo slijediti odluka o NATO-u o vojnoj neutralnosti što ju je ranije donio parlament RS. Takva rezolucija donesena je u listopadu 2017. upravo na Dodikov poticaj a pridruživanje BiH NATO-u uz ostalo uvjetuje ulaskom Srbije u Savez.

Parlament RS bez ovlasti za vanjsku politiku

Komšić je u četvrtak istaknuo kako parlament RS nema nikakvih ovlasti odlučivati o pitanjima vanjske politike, jer je to isključivo posao Predsjedništva BiH i državnog parlamenta.

Podsjetio je kako su odredbe Zakona o obrani BiH kao i odgovarajuće odluke Predsjedništva BiH jasno definirale da je cilj BiH punopravno članstvo u NATO-u i to nikada nitko nije opozvao. “Hoće li doći do promjene političkog stajališta SNSD-a i mandatara ne znam, no kontradiktorno bi bilo imenovati mandatara koji bi postupio protivno odlukama ne samo Predsjedništva BiH nego i drugih institucija”, kazao je Komšić.

Što propisuje Ustav?

Prema ustavu BiH mandatara za sastav Vijeća ministara BiH imenuje Predsjedništvo BiH a on mora dobiti potvrdu u Zastupničkom domu državnog parlamenta.

Mandatara ne moraju imenovati sva tri člana Predsjedništva BiH jer je dovoljno ukoliko on ima potporu dvojice članova državnog vrha no s obzirom da i bošnjački član Šefik Džaferović inzistira na osiguranju nastavka puta BiH ka članstvu u NATO-u Dodik uz ovakav odnos snaga ne može “progurati” Tegeltiju.