KOMŠIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU HRVATSKOJ I SRBIJI: ‘Znate gdje je granica. Samo to poštujte i nećete imati problema’

Komšić je rekao da Dodik ne može govoriti u ime srpskog naroda

Nedavno izabrani član Predsjedništva BiH Željko Komšić dao je intervjuu za Telegraf.rs u kojem je naveo kako je on biti u potpunosti posvećen da odnosi sa Srbijom i Hrvatskom budu dobri i prijateljskim, ali da i Beograd i Zagreb trebaju da je granica na Drini, odnosno Uni.

“Ali, vas molim, i u Zagrebu i Beogradu, samo da znate, gdje prelazite granicu. I gdje pokazujete dokumenta. To je na Savi, to je na Drini, to je na Uni. Samo to poštujte i nećete imati nikakvih problema sa mnom”.

‘Ja ne prijetim’

Na pitanje novinara je li to bila prijetnja, Komšić je naveo:”Ja ne prijetim. Nisam ja baš toliko moćan da nekome prijetim, samo tražim poštovanje ove zemlje. I od Zagreba i od Beograda tražim da se poštuje gdje je fizička granica ove zemlje i granica lijepog, normalnog ponašanja”.

‘Zaustavite se malo’

“Samo vas molim da se ponašamo normalno i ljudski, kada je riječ o BiH. Ovo je posebna, zasebna, nezavisna zemlja, kao što je to i Srbija, kao što je to i Hrvatska. I kada mi to poštujemo, tu činjenicu, nema razloga da i nas ne tretiraju na isti način. Tko koga pokuša da prijeđe tu vrstu crte ili granice, na način, koji ni ljudski pristojan, a kamoli politički normalan, naravno da ćemo se braniti od takvih intervencija. Što nam drugo preostaje? Mi moramo da štitimo svoje interese i svoju zemlju. Ja neću da radim ni za Hrvatsku, ni za Srbiju. Hoću da radim sve što treba za mir u ovom regionu”, ustvrdio je Komšić u intervjuu.

“Ali, molim vas samo, zaustavite se malo, jer vas i policija zaustavlja na Drini, Savi i Uni. Jer tu ulazite u BiH. I fizički, i politički, i kako god”, naveo je Komšić.

Stav prema Dodiku

“Mislim da Milorad Dodik ne može govoriti u ime srpskog naroda. On može govoriti u ime svoje stranke ili eventualno u ime onog broja ljudi, koji su glasali za njega. U ime cijelog naroda, ne može”, kaže Komšić komentirajući izjavu Milorada Dodika u kojoj je da nema ulaska u NATO dok god Srbija ne promijeni odluku, piše Telegraf.rs.