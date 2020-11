KOMŠIĆ OPTUŽIO HRVATSKU DA ŽELI ETNIČKI ČISTU KOLONIJU: ‘Nije ovo Bosna i Hercegovina koju su komadali devedesetih godina’

‘Službenom Zagrebu to odgovara kako bi zadržali kontrolu koju imaju u BiH putem HDZ-a, i kreirali jednu etnički čistu koloniju u južnoj BiH. A Dodiku i službenom Beogradu to odgovara jer bi dodatno urušilo ideju BiH kao države’

Željko Komšić, član Predsedništva Bosne i Hercegovine rekao je za beogradski Danas kako očekuje da građani u nedjelju na lokalnim izborima glasaju za političke opcije koje vjeruju u jedinstvenu, građansku Bosnu i Hercegovinu koja ide prema NATO, prenosi Slobodna Bosna.

“A da kazne one koji dogovaraju podjele sa Draganom Čovićem (predsednik HDZ BiH), i biraju lagodan život u opoziciji dok se drugi bore za državu. Obišao sam desetine gradova u ovoj kampanji, vidim da i ljudi na terenu vrlo dobro razumiju kome su namjere čiste i tko čuva državu”, rekao je Komšić.

Dodao je da je za „državu poput BiH, koja ima veliki broj građana koji žive širom svijeta, vrlo važno da zaštiti mogućnost glasanja iz inozemstva, naravno uz jedan vrlo kontroliran proces“. Kako kaže, vrlo je optimističan da će to biti uređeno, „jer nakon dugo vremena imamo nezavisnu Centralnu izbornu komisiju, u kojoj ne mogu odlučivati Milorad Dodik i Dragan Čović“.

Strah od krađe izbora

Stranke koje se zalažu za građansku BiH uputile su poziv OEBS-u i Centralnoj izbornoj komisiji da spriječe, kako kažu, „izborni inžinjering srpskih stranaka uoči lokalnih novembarskih izbora u toj općini“.

“Mnogo je dokaza koji su se pojavili u javnosti kako postoji organiziran pokušaj da se ukradu izbori u nekim sredinama, pa tako i u Srebrenici, ali moramo pustiti institucijama da rade svoj posao, ovdje prvenstveno mislim na CIK BiH i policiju i tužiteljstva. Vrijeme kada se moglo na izborima krasti se bliži svom kraju, a dolazi vrijeme kada će ljudi za takvo urušavanje demokratije i države ići u zatvor”, tvrdi Komšić.

Pokušaj komadanja BiH

Na pitanje u kakvim je odnosima sa službenim Zagrebom, predsjednikom Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem, s obzirom da je izjavio da službeni Zagreb i Beograd kontinuirano rade protiv BiH, Komšić je rekao da nema više nikoga, ni u BiH, ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, “kome nije vrlo jasna politika službenog Zagreba i Beograda prema BiH.

“Bio je jedan period kada sam ja bio jedan od rijetkih ljudi koji je to govorio, sada to govore svi, otvoreno. Cilj je uspostavljanje trećeg entiteta, koji bi HDZ-u osigurao da nikada ne može izgubiti izbore, koji bi glas nekog Hrvata iz Hercegovine učinio pet puta vrednijim nego glas Bošnjaka ili Hrvata iz srednje Bosne, i koji bi za sva vremena podijelio i uništio BiH.

Službenom Zagrebu to odgovara kako bi zadržali kontrolu koju imaju u BiH putem HDZ-a, i kreirali jednu etnički čistu koloniju u južnoj BiH. A Dodiku i službenom Beogradu to odgovara jer bi dodatno urušilo ideju BiH kao države, što njih primiče njihovom konačnom cilju. Ali to su sve samo njihove želje i fantazije. Nije ovo Bosna i Hercegovina koju su komadali devedesetih godina. Što se tiče Zokija i premijera Plenkovića, moji odnosi sa svim stranim državnicima ovise samo o jednoj stvari, njihovom odnosu prema BiH. Ako poštuju nezavisnu BiH, poštujem i ja njih. Ako ne…”, rekao je Komšić.

Upitan nije li mu se svidjelo to što je Milanović primio Milorada Dodika u Zagrebu, Komšić odgovara da to nema veze sa sviđanjem jer se on “ne bavi osobnim odnosima i prijateljstvom”. “Ja to promatram samo kao politički potez, a taj potez nam poručuje slijedeće: mi u Hrvatskoj mislimo da ste vi u BiH tri plemena, mi ne poštujemo vaš Ustav i vašu nezavisnost, i plan nam je da vas teritorijalno podijelimo. Neka se oni i dalje sastaju, i dalje planiraju podjelu BiH, to je njihov izbor. Ali nemojte da se pretvaramo da se radi o prijateljima građana BiH”, upozorio je Komšić.

Predstavnik svih građana

“Predstavljanje jednog naroda je ideja koja je meni strana, a strana je i većini građana, pa i Ustavu”, odgovorio je na pitanje smatra li sebe predstavnikom svih građana ili u prvom redu predstavnikom Hrvata.

“Mi biramo članove Predsjedništva iz reda nekog naroda, ali oni nisu tu da predstavljaju jedan narod, već sve građane BiH. Ja kada sam položio zakletvu sam preuzeo na sebe da vodim računa o svim građanima BiH, mene u tom kontekstu ne zanima ko je Hrvat, Srbin, Bošnjak ili Ostali, to su za mene moji sugrađani o kojima se moram brinuti. U ovom i leži suština mog sukoba sa političkim snagama aparthejda u BiH.

Ja vjerujem da svi imamo ista prava, da nam etnička pripadnost ili vjersko opredjeljenje ne može davati više ili manje prava, i da svi moramo imati jednake šanse u ovom društvu. Ljudi protiv kojih se borim, a koji su uspjeli uvjeriti i neke u Sarajevu u svoju ideju, vjeruju kako neki ljudi vrijede manje zbog svoje vjeroispovijesti, kako se trebamo dijeliti i dizati granice, kako njima treba biti zagarantirana vlast poslije svakih izbora. Njihove ideje pripadaju stoljećima koja su prošla, zato i neće uspjeti u svojim namjerama”, smatra Komšić.

