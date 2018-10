KOMŠIĆ O ČOVIĆU: ‘On ima problem u glavi i politici. U suštini ima problem s Bošnjacima, a iritirao je brojne Hrvate’

Novoizabrani član Predsjedništva BiH Željko Komšić smatra da je Dragan Čović u dobroj mjeri zaslužan za njegov rezultat na izborima

Željko Komšić, koji je izabran u Predsjedništvo BiH kao predstavnik Hrvata glasovima Bošnjaka, rekao je danas da je za njegov rezultat na izborima u “dobroj mjeri zaslužan Dragan Čović“, izvještava N1. Komšić smatra da Čović “ima problema s Bošnjacima” te da je sa svojim nastupom iritirao dovoljan broj Hrvata koji zbog toga nisu izašli na izbore i podržali ga.

“Iritirao je dovoljan broj ljudi”

“On zapravo uopće nema problem sa mnom. Ja sam njemu problem samo što sam izabran u Predsjedništvo BiH, a nije on. Ali to je manja vrsta problema koju on ima u svojoj glavi i politici. On u suštini, ima problem s Bošnjacima i on to ne krije kada govori. I taj njegov nastup je iritirao dovoljan broj ljudi da mu kaže “stani” i “nećeš tako”. Njegov nastup je iritirao dovoljan broj Hrvata da ne izađu na izbore i da mu ne daju podršku”, izjavio je Komšić.

Čović od sebe “odbija Bošnjake i razočarava svoj narod”

Komšić je mišljenja da Čović ne ide dobrim putem te da svojom politikom “od sebe odbije Bošnjake i razočarava svoj narod”.

“Dakle, čovjek ide potpuno pogrešnim putem. Moj koncept BiH, kako gledam BiH je potpuno drugačiji od ovog terena o kojem sad govorim. Sve ovo što on najavljuje, u smislu daljeg zatezanja situacije, može dovesti samo do toga da on bude politička žrtva cijelog tog procesa kojeg je on pokrenuo. Pozivam te ljude da razmisle o onome šta rade, jer će na kraju ispasti da najviše rade u korist vlastite štete”, rekao je Komšić.