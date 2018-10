KOMŠIĆ NAPAO PLENKOVIĆA: ‘Gura nos gdje ne bi trebao, on nema ništa s ovim, ovo su naši izbori’

Hrvatski član predsjedništva sudjelovao je u programu TV Federacije BiH

Novoizabrani hrvatski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je u ponedjeljak da se predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković na neprimjeren način miješa u unutarnje stvari BiH kada komentira ishod općih izbora, a potvrdio je i da će istrajati na podnošenju tužbe protiv Hrvatske ako se nastavi gradnja Pelješkog mosta.

Sudjelujući u programu TV Federacije BiH (FTV) Komšić je prvi put nakon što je dobio povjerenje birača za novi, treći mandat u državnom vrhu kazao da su reagiranja na njegovu pobjedu poput Plenkovićevog potpuno neprimjerena. “Nikad si ne bih dao pravo komentirati rezultate izbora u drugoj zemlji no kod nas postaje uobičajeno da se gura nos tamo gdje ne bi trebalo”, kazao je Komšić.

Poslao je upozorenje hrvatskom premijeru da bi trebao biti odmjereniji u svojim izjavama i voditi računa kako bi se to moglo odraziti na buduću međudržavnu suradnju.”Plenković nema ništa s ovim. Ovo su naši izbori”, kazao je Komšić uz ocjenu da je to što mu se rezultati izbora u BiH ne sviđaju problem hrvatskog premijera, a ne BiH.

Susjednim državama, izjavio je Komšić, jasno se mora reći gdje su granice BiH, ali i granice pristojnog ponašanja, a njihovo miješanje u unutarnje poslove BiH samo će poticati “tvrđa” stajališta u BiH, barem na razini šefova država.

Tužba protiv Hrvatske

Komentirajući moguću tužbu protiv Hrvatske pred međunarodnim sudovima zbog gradnje Pelješkog mosta Komšić je potvrdio da to ostaje opcija. “Ako Hrvatska bude inzistirala (na gradnji mosta) neće nam preostati ništa drugo osim tužbe Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu”, kazao je Komšić optuživši Hrvatsku da je “bespotrebno nastupila agresivno prema BiH”.

“Hrvatska je bila obvezna pitati BiH što i kako”, kazao je Komšić. Ustvrdio je da je Predsjedništvo BiH još 2007. odlučilo da Hrvatska ne može graditi most bez definiranja granice na moru i to stajalište nikada nije promijenjeno. Očekuje da na zaštiti interesa BiH na isti način djeluje i Milorad Dodik, odnosno da on ne bude taj koji će štititi interese Hrvatske, a ne BiH.

Komšić upozorava Dodika

Komentirajući Dodikov izbor u Predsjedništvo BiH kao i njegovu najavu da u sjedište državnog vrha u Sarajevu neće ući ako ondje ne bude zastava Republike Srpske, Komšić je kazao da nema ništa protiv da Dodik u svom uredu drži kakvu hoće zastavu no bitno je to da se odluke u Predsjedništvu BiH donose konsenzusom, a ukoliko to netko opstruira, kako je najavio, “obit će mu se o glavu”.

“Ne znam kako će Dodik raditi i to ćemo tek vidjeti no u Predsjedništvu BiH ste ‘osuđeni na kompromis’ ukoliko želite da nešto operativno prođe”, kazao je Komšić.

Šefik Džaferović koji je kao kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) izabran za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH kazao je da je zemlji potrebna stabilnost, ekonomski napredak i europske integracije, a komentirajući Dodikov izbor kazao je kako očekuje da on prestane s dosadašnjim ponašanjem.

‘Svaki član mora poštovati Ustav’

“Svaki član Predsjedništva BiH morat će poštovati Ustav BiH i poslovnik o radu Predsjedništva BiH”, kazao je Džaferović. Ni Dodik niti bilo tko ne može ugroziti BiH, konstatirao je Džaferović. Pozvao je na uspostavu konstruktivnog ozračja u kojemu bi se rješavali problemi uz ocjenu da ukoliko Predsjedništvo BiH bude dobro funkcioniralo to mora imati odraza i na sve druge razine vlasti.

Komentirajući odnos drugih država prema BiH, Džaferović je kazao da prijateljima treba smatrati sve oni koji poštuju BiH i ne miješaju se u njezine unutarnje stvari te poštuju njezina ključna vanjskopolitička opredjeljenja.