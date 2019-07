KOMIČARI SE LAŽNO PREDSTAVILI MAKEDONSKOM PREMIJERU: On nasjeo, pa otkrio pakleni plan Srbije i Kosova: ‘To bi dovelo do rata’

Misleći da razgovara s bivšim ukrajinskim predsjednikom Porošenkom, makedonski premijer Zaev otkrio je plan koji bi mogao izazvati nestabilnost u regiji

Misleći da razgovara s bivšim ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom, makedonski premijer Zoran Zaev otkrio je navodne planove srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i njegovog kosovskog kolege Hašima Tačija o teritorijalnoj razmjeni između dvije zemlje.

No, Zaev je razgovarao s ruskim komičarima Vladimirom Kuznecovim i Aleksejom Stolarovim koji su se predstavili kao Porošenko i Jens Stolenberg, glavni tajnik NATO-a. “Isti prevaranti uspjeli su ovo napraviti francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, prevarili su i bivšeg britanskog ministra vanjskih poslova Borisa Johnsona, gruzijskog predsjednika Mihaila Sakašvilija, glavnog tajnika NATO-a Jensa Stolenberga, također i turskog predsjednika Recepa Tajipa Erdogana“, kazao je Zaev.

Potvrdio je dakle da su objavljene snimke autentične, a za Makedoniju, ali i čitavu regiju prilično je zanimljivo što je makedonski premijer u njima rekao. Naime, Zaev je kazao kako Vučić i Tači planiraju zamjenu teritorija na sjeveru Kosova te kako je protiv takve ideje i njemačka kancelarka Angela Merkel te kako bi realizacija takvog plana mogla izazvati novi rat na Balkanu.

BRUXELLES PRED SRBIJU STAVLJA ŠEST ZADATAKA? Bez njih ne mogu u EU, ključno pitanje vezano je uz Kosovo

Nakon uvodnog pozdrava, Zaev je lažnom Porošenku kazao kako bi s njim želio podijeliti svoj strah povodom događaja u ovoj regiji. “Predsjednici Srbije i Kosova započeli su pregovore povodom dijeljenja teritorija i promjena granica i mi smo izuzetno protiv toga, čak je i kancelarka Merkel protiv, cijela regija je protiv zato što mislimo da postoje skrivene namjere Rusije da iskoristi to kao praksu u međunarodnim odnosima”, kazao je Zaev.

Može se pretpostaviti kako je to govorio čovjeku za kojeg je smatrao da je Porošenko jer je Ukrajina u teškoj situaciji te je zemlja podijeljena nakon ruske intervencije. Zaev je kazao kako je dan prije snimljenog razgovora, razgovarao sa kancelarkom Merkel putem telefona duže od pola sata te kako je od nje zatražio podršku.

TENZIJE SE NE SMIRUJU; Kosovo zabranilo ulazak srbijanskim dužnosnicima; Dačić u šoku: ‘Žele izolirati kosovske Srbe!’

‘Balkan će postati nova tempirana bomba’

Smatra kako se promjena granica želi uspostaviti kao nova međunarodna praksa. “To planiraju zemlje koje su povezane, kao na primjer Turska s Ciprom, Rusija s Abhazijom i Ukrajinom. Veoma sam uplašen kako bi takvi koraci učinili veliku štetu vašoj regiji, ali i mojoj regiji. Mi smo u potpunosti protiv toga. Informirali smo američke snage i političare”, govori Zaev.

Na pitanje što je Rusija napravila povodom toga, Zaev odgovara kako su je Srbija veoma bliska s Rusijom i kako je to u redu. “Ali sada je problem s Kosovom i rješenje do kog su došli je da deset općina sa sjevera Kosova dodijele Srbiji i nekoliko općina u južnoj Srbiji da se dodijele Kosovu. Takva promjena granica nije moguća zbog toga što će s druge strane moguće granice ipak ostati Srbi i Albanci i to bi dovelo samo do ratova. Balkan će postati nova tempirana bomba”.

Lažni Porošenko je Zaevu sugerirao i kako bi ruskom patrijarhu Vartolomeju mogao ponuditi 100 tisuća eura, a zauzvrat bi Makedonska pravoslavna crkva, koja nije priznata od Moskve mogla dobiti autokefalnost. Na to je Zaev pristao i rekao kako će platiti u gotovini.

Kasnije je makedonski premijer ustvrdio kako se iz snimke mogu izvući netočni zaključci. “Pogotovo oko dijela koji se tiče Makedonske pravoslavne crkve. Tamo sam jedino govorio o mom opredjeljenju da Makedonska pravoslavna crkva dobije autokefalnost za što se zalažem i u zemlji i u inozemstvu”, poručio je Zaev.

Ideja razmjene teritorija dugo je figurirala kao opcija kojom bi se razriješila pat pozicija u kojoj su se našli Srbija i Kosovo. No, zbog opasnosti da se taj model ne bi prenio na druga žarišta na Balkanu i drugdje ta je ideja, za koju se spekuliralo kako je podržavaju i najveće države EU, napuštena. Sudeći prema izjavama makedonskog premijera Zeva, čini se kako ta ideja ipak nije sasvim napuštena, samo ona sada dolazi s druge strane međunarodnog spektra.