KOMEMORACIJA ZA ŽRTVE GENOCIDA U SREBRENICI: ‘Možda je za neke Srebrenica prošlost i povijest, ali za nas je život’

Na komemoraciji žrtvama genocida u Srebrenici brojni su uzvanici poslali oštre poruke protiv revizionizma

Sudionici komemoracije posvećene žrtvama genocida u Srebrenici u četvrtak su iz tog grada poslali oštre poruke kako je potrebno poduzeti sve da bi se spriječili sve agresivniji pokušaji revizije povijesti i nastojanja da se ospori karakter zločina počinjenih nad Bošnjacima u srpnju 1995., čime se žrtve ponovo ponižava, a preživjelima nanose nove patnje. Tisuće ljudi okupile su se na komemoraciji u krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima, gdje su do sada pokopani posmrtni ostaci više od 6.600 žrtava ubijenih nakon pada enklave pod zaštitom Ujedinjenih naroda 11. srpnja 1995.

Jedan od malobrojnih koji su preživjeli masakr i masovne likvidacije zarobljenika, što su ih nakon toga provodili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba, je Nedžad Avdić, koji je imao 17 godina kada je zarobljen i odveden na strijeljanje, no ipak se uspio spasiti. On je u govoru održanom tijekom komemoracije kazao kako je prije 24 godine osobno svjedočio dobro organiziranom sustavu ubijanja koji je ipak imao poneku pogrešku.

Svjedok istine

“Ja sam njihova pogreška i svjedok istine”, poručio je Avdić dodajući kako mu je obveza svjedočiti što se dogodilo, posebice zbog kampanje nijekanja zločina. (Bošnjaci) su ubijani su jer su neki mislili da u ovoj zemlji nema dovoljno mjesta za sve nas”, kazao je u potresnom govoru Avdić dodajući kako su njegove sunarodnjake nakon zarobljavanja redom likvidirali a da ih nisu ništa ni pitali.

“Mnogi govore da prošlost treba zaboraviti i gledati u budućnost. Ja vam odavde govorim da je možda za neke Srebrenica prošlost i povijest, ali za nas je život”, kazao je Avdić upozoravajući kako su se žrtve nadale da će Dayton donijeti bolje stanje, no pokazalo se kako je to iluzija jer žrtve genocida i danas pate, a Srebrenica je prepuštena onima koji i danas niječu genocid i veličaju ratne zločine. Genocid se nastavlja suptilnijim metodama, prije svega kroz obrazovni sustav. Niječe se naš jezik, kultura, povijest, nasljeđe, identitet i naše postojanje na ovim prostorima”, kazao je Avdić dodajući kako je to rezultat činjenice da nije poslana jasna poruka onima koji stoje iza genocidne politike, čime se ujedno žrtvama šalje uznemirujuća poruka da se zločin isplatio.

Nema oprosta ako se negiraju zločini

O oprostu i pomirenju i ozdravljenju društva neće biti moguće govoriti sve dok se niječe zločine, drži Avdić, koji je poručio kako će u konačnici pobjednici ipak biti samo oni koji nakon svega što su proživjeli postanu bolji ljudi, a gubitnici oni koji nakon svega što su učinili postanu još gori nego što su bili.

Predsjednik Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT) Carmel Agius je u ime svih sudaca tog suda prenio sućuti obiteljima žrtava genocida podsjetivši kako su on i njegove kolege suci Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) i sada MICT osigurali provedbu pravde i zahvaljujući njihovim presudama osuđeni su najodgovorniji za užasne zločine iz 90-ih godina.

“Utvrđeno je izvan svake razumne sumnje da je genocid planiran i počinjen, a više od osam tisuća muškaraca i dječaka je ubijeno i pokopano u masovne grobnice”, kazao je Agius. Podsjetio je kako je to i sastavni dio presude Međunarodnog suda pravde (ICJ) iz 2007., ali i posljednje pravomoćne presude izrečene pred MICT-om Radovanu Karadžiću. Predsjednik MICT-a je upozorio kako je upravo stoga nedopustivo da se danas dovode u pitanje činjenice koje su utvrdili sudovi utemeljeni odlukama tijela Ujedinjenih naroda.

“Kao da genocid nije bio dovoljan, sada žrtve trpe bezočne uvrede onih koji niječu genocid”, kazao je Agius upozorivši kako je kampanja nijekanja genocida dobila novi zamah što žrtvama donosi dodatnu bol i patnju. Ocijenio je kako nijekanje genocida ima za cilj povrijediti žrtve, a upravo je to način na koji se genocid nastavlja kako bi se spriječilo da se ratne rane zaliječe i kako bi profiitirali političari koji žele da BiH ostane podijeljena i zatočena u prošlosti.

“MICT i ja kao njegov predsjednik imamo dužnost obraniti istinu koju je utvrdio ICTY i uvjeravam vas da ćemo to nastaviti raditi”, poručio je Agius sudionicima srebreničke komemoracije.

‘Srebrenica je duboka rana’

Šef Delegacije Europske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark kazao je kako je Srebrenica duboka rana koja se otvara svaki puta kada se pokušava umanjivati i nijekanje razmjere i karakter počinjenih zločina.

“To je izravno protivno europskim vrijednostima”, kazao je Wigemark podsjećajući kako je EU temeljena na odlučnosti da se ne dopusti ponavljanje zločina poput holokausta no to se ipak dogodilo i to upravo u Srebrenici pa je time na Europi još veća odgovornost spriječiti nijekanje “brutalnog, namjernog i sustavnog ubijanja”.

‘8372 ubijena su dokaz’

Bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović kazao je kako je očevidno da je cilj zločina u Srebrenici bio uništiti tragove postojanja cijelog jednog naroda.

“Srebrenica će zauvijek ostati crna mrlja na obrazu svih onih koji su mogli, a nisu spriječili genocid”, kazao je Džaferović izražavajući žaljenje jer međunarodna zajendica danas ne reagira na nijekanje genocida. Pozvao je stoga da se takvim revizionističkim politikama odlučno suprotstavi i tako zaustavi posljednja faza genocida.

“Genocid se pokušava organizirao i sustavno prikriti”, upozorio je Džaferović dodajući kako stoga više od tisuću žrtava iz Srebrenice još nije pronađeno. Kazao je kako je odgovornost za to na političkim elitama srpskog naroda koje se čak ne žele distancirati ni od osuđenih počinitelja nego ih slave, čime izazivaju cijeli civilizirani svijet a takvim ponašanjem istodobno navlače stigmu na cijeli srpski narod.

“Pozivam ih da zajedno s nama podrže zakon o zabrani nijekanja ratnih zločina”, kazao je Džaferović a najavio je kako će Bošnjaci istrajavati na istini i pravdi sve dok i posljednji zločinac ne bude kažnjen.

Hamdija Fejzić, zamjenik načelnika Srebrenice i predsjednik organizacijskog odbora za obilježavanje 24. obljetnice genocida u svom je govoru pozvao Visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Valentina Inzka da iskoristi svoje ovlasti i nametne zakon o zabrani nijekanja genocida, kada već o tome zbog protivljenja dužnosnika iz reda bosanskih Srba nije moguće postići dogovor u parlamentu BiH. “Srebrenica je aksiom koji se ne dokazuje. 8372 ubijena su dokaz”, kazao je Fejzić dodajući da onaj tko ne razumije i niječe što se dogodilo u Srebrenici ima srce zatrovano mržnjom i prema čovjeku i prema BiH.

