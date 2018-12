KOMANDOSI TRAŽE NAPADAČA S KOJIM SU DVAPUT RAZMJENJIVALI VATRU: ‘Ne znamo gdje je, strahujemo od novog napada’

Vlasti kažu kako se vjeruje da je napadač ranjen u izmjeni vatre s policijom, no to još uvijek nije službeno potvrđeno

Još od sinoć traje velika potraga za 29-godišnjim Chekattom Sherifom koji je otvorio vatru na Božićnom sajmu u Strasbourgu i pritom ubio troje, a ranio dvanaestero ljudi. Reuters javlja kako je policija okružila katedralu te da je u tijeku potraga za napadačem.

KRVAVI NAPAD U STRASBOURGU: 29-godišnjak je trebao biti priveden prije pucnjave, već je satima u bijegu. Evo što znamo o njemu

NAPADAČ JE IMAO OZNAKU FICHE S: Živio je u kvartu u koji ulaze samo najhrabriji, proveo dvije godine u zatvoru

Francuska je podigla razinu sigurnosne prijetnje na najveću razinu, pojačala granične kontrole, a ljude oko Strasbourga zamolila da ostanu tamo gdje jesu dok policija traga za osumnjičenikom. Granične kontrole pojačane su i na njemačkoj granici preko rijeke Rajne.

Chekkat je sigurnosnim službama već otprije poznat kao potencijalni sigurnosni rizik.

TIJEK DOGAĐAJA

10:40 U potjeri za napadačem sudjeluje 600 pripadnika sigurnosnih snaga.

NOVO 10:15 Policija strahuje od novog napada dok s komandosima i helikopterima traži osumnjičenika. Još uvijek nisu poznati motivi napada, no obavještajna grupa Site navodi kako simpatizeri ISIS-a slave na džihadističkim web-stranicama.

10:13 Nunez navodi kako je osumnjičeni imao podeblji policijski dosje te da je nekoliko puta ležao u zatvoru. Također je dodao da je već mjesecima pod prismotrom zbog radikalnih stavova.

10:10 “Potraga za napadačem se nastavlja. Ne možemo isključiti mogućnost da je Chekkat napustio Francusku”, rekao je zamjenik ministra unutarnjih poslova Laurent Nunez.

On kaže kako se vjeruje da je napadač ranjen u izmjeni vatre s policijom, no to još uvijek nije službeno potvrđeno.

Svjedok je za Reuters rekao kako je vidio policiju da je nakratko zatvorila područje oko strasburške katedrale, no ta je operacija brzo završila.