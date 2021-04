KOLIKO JE OPASNA DVOSTRUKA MUTACIJA IZ INDIJE? Situacija je tamo katastrofalna, evo zbog čega je taj soj posebno problematičan

‘Dvostruka mutacija’ samo je jedan od razloga katastrofalne situacije na indijskom potkontinentu. Indija sa svojih skoro milijardu i 400 milijuna stanovnika ima više od 17 milijuna potvrđenih infekcija, a gotovo 200 tisuća ljudi umrlo je od koronavirusa ili s njim

Kombiniranjem dviju mutacija, indijska varijanta virusa može lakše “izbjeći” imunološki sustav. Zbog toga se i cijepljeni i oni koji su preboljeli Covid-19 mogu brže zaraziti ovim sojem virusa.

Indijska varijanta koronavirusa B.1.617 pokazuje dvije značajne genetske promjene u površinskom proteinu: E484Q i L452R. Ove šifre označavaju točan položaj promjene genoma. Pojedinačne mutacije su poznate već dugo: E484Q je slična varijanti E484K, koja se pojavila u britanskoj, južnoafričkoj i brazilskoj varijanti. A mutacija L452R se već može naći u kalifornijskoj varijanti CAL.20C.

Međutim, u Indiji se ove dvije mutacije sada prvi put pojavljuju zajedno, zbog čega se često govori o “dvostrukoj mutaciji”, piše Deutsche Welle.

Katastrofalna situacija na indijskom potkontinentu

Činjenica da se obje mutacije javljaju zajedno ne znači nužno da je ova varijanta dvostruko zaraznija ili opasnija – to tek treba istražiti. Do sada jednostavno nema dovoljno podataka.

U svakom slučaju, “dvostruka mutacija” samo je jedan od razloga katastrofalne situacije na indijskom potkontinentu. Indija sa svojih skoro milijardu i 400 milijuna stanovnika ima više od 17 milijuna potvrđenih infekcija, a broj neprijavljenih (neotkrivenih) slučajeva vjerojatno je ogroman. Skoro 200.000 ljudi je umrlo s koronavirusom ili od koronavirusa.

Najveći problem je što se previše slučajeva infekcije događa istovremeno – i do 353.000 otkrivenih novih infekcija u samo jednom danu – to rezultira kolapsom zdravstvenog sustava koji je ionako loš u velikim dijelovima ove zemlje.

Predugo su se nacionalne i lokalne vlasti protiv pandemije borile s nedovoljno odlučnosti, vrlo rano su ublažavana ograničenja, pa su čak i bile tolerirane i masovne vjerske manifestacije.

Što se događa s imunološkim sustavom?

Kada novi oblik virusa pronađe način na koji može “izbjeći” naš imunološki sustav, znanost to naziva – mutacijom imunološkog bijega (Escape-Mutation). Prema Institutu Robert Koch, ove mutacije dovode do “smanjene sposobnosti da se patogeni neutraliziraju antitijelima ili T-ćelijama”. Odlučujući faktor je, međutim – koliko to smanjenje sposobnosti zapravo ima učinka?

Te mutacije također mogu biti opasne za one koji su već cijepljeni i one koji su se oporavili od koronavirusa. Još uvijek nije jasno mogu li ljudi koji su cijepljeni zaraziti i druge osobe.

Ipak, zdravstveni stručnjak i epidemiolog SPD-a Karl Lauterbach poziva se na novu studiju iz Indije o neutralizaciji prema kojoj bi postojeće cjepivo trebalo djelovati i protiv nove varijante B.1.617. Prema jednom novom britanskom istraživanju, vakcine smanjuju rizik od infekcije za dvije trećine, navodi Lauterbach. A ako se razbolite usprkos apsolviranom cijepljenju, vjerojatnost teškog tijeka bolesti također opada za dvije trećine. To sugerira zaključak da su cijepljeni pacijenti i sami manje zarazni.

Međunarodna procjena

Čak iako zvuči cinično s obzirom na dramatičnu situaciju u Indiji: do sada je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) indijsku varijantu B.1.617 klasificirala samo kao “variant of Interest” odnosno jednu od onih na koje treba obratiti pažnju. Nasuprot tome, britanska varijanta B.1.1.7, južnoafrička B.1.351 i brazilska varijanta P.1 označene su kao “varijanta koja zabrinjava” (variant of Concern).

Prema WHO-u, ove varijante su “zabrinjavajuće” jer se lakše šire, jer je tijek bolesti teži i duži, jer virus može izbjeći imunološki sustav i zato što su postojeća cjepiva manje učinkovita. Do sada je, međutim, dostupno vrlo malo pouzdanih informacija o novoj indijskoj “dvostrukoj mutaciji”, pa je moguće da će WHO morati prilagoditi svoju klasifikaciju u skladu s ponovnom procjenom podataka.

Stručnjaci umiruju…

“Još uvijek nije moguće pouzdano konstatirati trend, ali to treba pažljivo promatrati“, kaže Richard Neher, šef istraživačke skupine Evolucija virusa i bakterija Sveučilišta u Baselu. Generalno se ne zna mnogo o nekim varijantama s mutacijama vrijednima pažnje. “U tom pogledu, mislim da B.1.617 ne zaslužuje više pažnje od ostalih varijanti”, kaže Neher.

Ni Christian Drosten, šef virusologije na berlinskoj Sveučilišnoj klinici Charité ne vidi razlog za zabrinutost zbog indijske varijante. Za takve vrste mutacija nužno je samo “malo ažuriranje” sljedeće generacije cjepiva, rekao je on u svom podcastu na njemačkom javnom servisu NDR.

