KOLIKO ĆE LJUDI UMRIJETI OD KORONAVIRUSA? Znanstvenik Rudan sve objasnio, detaljno usporedio smrtnost gripe i novog virusa

Rudan je objasnio nekoliko stvari oko službenih informacija o smrtnosti od koronavirusa

Znanstvenik Igor Rudan na svom je Facebook objavio post u kojem je dao novo objašnjenje za stopu smrtnosti od koronavirusa koja je, prema njemu, manja od onog što se službeno navodi.

“KARANTENA WUHAN (10. DIO):

RADNA VERZIJA STOPE SMRTNOSTI ZA COVID-19 DO DALJNJEGA

Zanimljivi su bili brojni komentari na moj prethodni post o stopi smrtnosti od ove bolesti. Prilažem stoga dva nova izvora koja bi trebala dodatno razjasniti u kojim bi se okvirima odnos svih zaraženih i svih posljedično umrlih mogao kretati, a vidjet ćete da to ne može biti ni blizu 3.4%. Taj broj kojeg je WHO istaknula odnosi se pretežno na sve one koji su zbog COVID-19 završili u bolnicama u Wuhanu u ranoj fazi epidemije, te one koji su se tamo od njih zatim razboljeli, a već su i sami bili u teškom stanju zbog drugih bolesti kako sam i objasnio.

Prvi je dodatni dokaz izvještaj međunarodne komisije stručnjaka koja je posjetila Kinu. Oni su zaključili da, kada se pogledaju baš svi slučajevi diljem Kine koji su zabilježeni nakon 1. veljače, kada se značajno popravila i proširila identifikacija svih zaraženih, a bolnice se bolje pripremile na epidemiju, stopa smrtnosti svih slučajeva koji su došli pod zdravstveni nadzor i bili testirani pala je na 0.7%. Na službenoj stranici WHO-a, link je:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf?fbclid=IwAR3ki6qD-UDQQD8vYfzdglS0jAkAhwUxNrpLwArHzVnkoRS3Gb8CTocpuRc

Bilo je nekih među vama koji ne vjeruju podacima iz Kine. Stoga sam čekao na izvještaje iz Južne Koreje, jer u toj zemlji doista su učinili sve da agresivno traže sve zaražene i izoliraju ih, te liječe. Upravo smo dobili i brojku od njih, a podijelimo li umrle s otkrivenim zaraženima (koji i dalje nisu svi zaraženi), dobijamo brojku malo iznad 0.6%.

https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3065187/coronavirus-south-koreas-aggressive-testing-gives?fbclid=IwAR1wgZpRmBIdrwno3a9l3lEgOpBTwJoHPXlFzy8gIFfoEC5KmzSixlZGmPE

Stvarne brojke

Obje bi ove brojke mogle i ponešto narasti, ali ne znatno, kada se u njih uključe još uključe još i oni koji bi vremenom mogli umrijeti, a trenutno su uračunati u zaražene, ali uz ovoliku stopu smrtnosti njih neće biti više toliko puno. Vjerojatnije je da je i dalje dosta zaraženih ostalo nedijagnosticirano, te je stopa možda i manja.

Sada će neki opet reći da je to i dalje nekoliko puta više od smrtnosti gripe. Ali oni zaboravljaju da od gripe unaprijed cijepimo sve te najugroženije, pa kad gripa i prođe kroz stanovništvo, izazove znatno manje smrti no što bi izazvala kada ti najugroženiji ljudi ne bi bili procijepljeni. Kada bi se dolazak gripe svake godine pratio na ovakav način, gotovo svaki dan bi barem neka osoba u Hrvatskoj izravno umrla od gripe tijekom zime, a još tri ili četiri posredno, te bi javnost shvatila koliko je gripa zapravo opasna bolest i kako se protiv nje razumno cijepiti. Stoga, i dalje mi se ne čini pretjerano pogrešnim reći da su COVID-19 i gripa sama po sebi, bez procjepljenosti najugroženijih, usporedivo teške bolesti.

Neki su me pitali i kako to da je stopa smrtnosti na Diamond Princess bila naizgled i viša, nije li to bila neka vrsta eksperimenta iz kojeg se mogla doznati stopa smrtnosti? Mogu samo reći kako je to možda stoga što su na tim brodovima ljudi pretežno stariji, jer trebalo bi pogledati dobnu i spolnu strukturu putnika koja bi, vjerujem, barem nešto više objasnila. Također, sasvim je moguće da u neki takav “džep” uđe i mutirana verzija virusa koji je nešto opasniji, pa se pojave takve izolirane grupe u kojima je bolest doista imala teži tijek. To nije nemoguće, ali nije ni primjenjivo na cijelo stanovništvo.

Gripa i koronavirus

Još jedan zanimljiv nedavni novi izvor je studija preko 1,000 pacijenata s COVID-19 ispraćenih do kraja bolesti, prikupljenih iz preko 500 kineskih bolnica, objavljena u vrhunskom znanstvenom časopisu. Ona je pokazala njihovu stopu smrtnosti od 1.4%. Međutim, tu se ponovo nije radilo o svim zaraženima, već onima koji su zatražili bolničko liječenje, pa bi stoga trebala ipak biti barem 2 do 3 puta manja među svima zaraženima.

Tako, čini se da podaci iz vrlo različitih i sve pouzdanijih izvora počinju konvergirati. Do sada sam i izjavljivao za medije i da se trebamo pripremiti na bolest nalik težoj gripi, protiv koje nitko nije procijepljen, pa se stoga stariji ljudi i oni s podliježećim bolestima trebaju izuzetno čuvati jer je za njih bolest vrlo opasna.

Sjetit ćete se, nadam se, da sam u “Nedjeljom u 2″ izjavio da bi stopa smrtnosti trebala biti 0.5 do 1%, a ove dvije prve pouzdanije i reprezentativnije procjene stavljaju je na 0.7% za cijelu Kinu (sve provincije) nakon 1. veljače, te 0.6% za cijelu Južnu Koreju. Idemo to sada zadržati kao radnu verziju stope smrtnosti, a početi se koncentrirati na sprečavanje širenja virusa u Hrvatskoj i kupovanje vremena do toplijih dana, kada bismo možda mogli imati sreće da virus sam nestane zbog sezonstva. Iako, to trenutno ne možemo znati.

Nadam se da iz svega napisanog vidite da su mjere aktivnog traženja i izolacije oboljelih i njihovih kontakata opravdane, kao što će biti i zabrane okupljanja većih grupa ljudi i moguće karantene, ako epidemija počne izmicati epidemiološkom nadzoru. U narednim nastavcima, vratit ću se stoga na one teorije zavjere koje još nisam stigao razmotriti zbog svih zbivanja u Hrvatskoj. Svima, naravno, prepuručujem da ovu pandemiju shvate ozbiljno, budu što oprezniji, te prate službene upute stručnjaka u RH i svojim pridržavanjem pomognu da se što više uspori i spriječi širenje ovog novog virusa.”