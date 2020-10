KOJA JE ULOGA BIDENA U RATU NA BALKANU I ZAŠTO MU MUSLIMANI DRŽE PALČEVE? ‘Da ga je NATO poslušao, mogli su se izbjeći strašni pokolji’

Biden dobro poznaje Balkan: kao potpredsjednik je 1993. predvidio genocid u Srebrenici i protjerivanje Albanca s Kosova. Zalagao se vojnu intervenciju NATO prije svih na Zapadu, podsjeća Frankfurter Allgemeine Zeitung

“Srpski nacionalisti se nadaju da će Trump ostati predsjednik. Većina muslimana na Balkanu drži palčeve Bidenu. Obje strane imaju dobre razloge za svoj stav”, piše pod naslovom ‘Joe Biden i Genocid’ Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) u opširnom članku iz kojeg je DW citirao neke dijelove.

“Da bi se razumjelo zašto srpski nacionalisti odbacuju Joea Bidena, dok se bosanski muslimani ili kosovski Albanci s većinskom muslimanskom većinom nadaju da će on biti sljedeći predsjednik SAD-a, korisno je osvrnuti se na 1993. godinu” piše Michael Martens, dobar poznavatelj prilika u ovom dijelu Europe i dopisnik FAZ-a.

Biden prvi put na Balkanu

Naime “u to vrijeme Biden je predstavljao državu Delaware u Senatu SAD-a i bio član Odbora za vanjske poslove u čije ime je u travnju 1993. na tjedan dana otputovao u Europu, kako bi iz prve ruke stvorio sliku o krvoproliću u ratovima tijekom raspada Jugoslavije.”

“Biden se u Sarajevu sastao s Alijom Izetbegovićem, bosanskim predsjednikom i vođom muslimana, u Beogradu je razgovarao sa srpskim vladarom Slobodanom Miloševićem i bosansko-srpskim ratnim vođom Radovanom Karadžićem. U Napulju i Stuttgartu su ga američki generali NATO-a izvijestili o vojnom toku borbi na Balkanu.

Saznanja s tog putovanja Biden je sažeo u izvješću na ukupno stotinu stranica pod naslovom – Odupiranje agresiji. Milošević, bosanska republika i savjest Zapada – pokazujući koje su to opcije politike Zapada u prvom ratu u Europi od 1945.”

“Taj izvještaj je izuzetno jasan i dalekovidan”, piše Martens i ističe: “Da su vlade zemalja NATO u to vrijeme slijedile Bidenove preporuke, mogli su se izbjeći strašni pokolji i deseci tisuća mrtvih na Balkanu. Ali, prijedlozi senatora postali su primijenjena politika tek godinama kasnije.”

Prvo predskazanje

“Vidovitost Bidenove analize najjasnije se vidi u jednoj sporednoj rečenici, koja se retrospektivno čini gotovo proročanskom: Biden upozorava da će, ako Zapad ne bude djelovao – Srebrenica, mali grad u istočnoj Bosni, za koji u to vrijeme gotovo nitko nije čuo – postati Guernica našeg doba.

“Biden je ovu rečenicu napisao dvije godine i tri mjeseca prije genocida u kojem su trupe pod komandom generala bosanskih Srba Ratka Mladića ubile više od 7.000 bosanskih Muslimana i na svjetsku mapu strahota koje su skrivili ljudi upisale ime Srebrenica. Na toj mapi se od 1937. otkako su ga bombardirali Nijemci i Talijani, nalazi španjolski gradić Guernica.”

“Iako drugi zapadni političari 1993. nisu mogli ili nisu htjeli stvarati razliku između žrtava i počinitelja, a za velikosrpsku kampanju protjerivanja su mogli ponuditi samo priče o diplomatskim pregovaračkim rješenjima, Bidenova analiza je bila kako jasna tako i točna: Na Balkanu se dobro naoružana srpska vojska bori protiv jedva naoružanih Hrvata i bosanskih Muslimana, kojima Zapad dodatno otežava obranu perverznim embargom na oružje. To se mora promijeniti.”

“Biden se pozvao na (već tada bivšu) britansku premijerku Margaret Thatcher, koja je tražila vojnu intervenciju Zapada protiv srpske agresije. Tko hoće mir na Balkanu, mora se pripremiti za rat, rekao je Biden:

“Sjedinjene Države moraju voditi Zapad u odlučnom odgovoru na srpsku agresiju, počevši od zračnih udara na srpsku artiljeriju širom Bosne i na jedinice Jugoslavenske narodne armije u Srbiji koje su bile umiješane u ovaj međunarodni zločin. Zapadne snage trebale bi uništiti svaki most preko Drine preko kojeg srpske vlasti nastavljaju opskrbljivati bosanske Srbe”, citira FAZ izvještaj iz 1993.

“Jer, iz straha od moguće odmazde nad preopterećenim i loše naoružanim plavim kacigama u Bosni, Zapad dugo nije reagirao na srpske pokolje koji su se redali, jedan za drugim”.

“Zbog toga je Izetbegović Bidenu na sastanku u bunkeru u Sarajevu rekao – ako trupe UN-a ne mogu zaštititi sebe ni Bosnu, nego samo sprječavaju Zapad da izvrši zračne udare na srpske artiljerijske položaje, onda bi bilo bolje da se potpuno povuku. Biden je na to gledao slično: Ili naoružati plave kacige kako bi mogle braniti sebe i Bosance, ili iz temelja preispitati tu misiju”.

Drugo predskazanje

“Na drugom mjestu u izvještaju Biden zapadnu politiku u Bosni ponovo izričito naziva nerealnom, pa čak i perverznom. Takva politika prije ili kasnije prijeti da dovede do toga da se rat proširi i na druga područja, upozorava on i razvija stravičan scenarij:

“Ako ne budu spriječeni, Milošević i njegovi srpski poslušnici u Prištini započet će čišćenje Kosova protjerivanjem kosovskih Albanaca u Makedoniju i Albaniju”.

Ovim je Biden precizno predvidio ono što dogodilo 1999. i konačno, poslije dugogodišnjeg odlaganja izazvalo intervenciju NATO-a protiv Srbije i Crne Gore.”

“Ali 1993. zapadna vojna intervencija još je bila daleko, pa je Biden izjavio da će Milošević i barbarstvo kojim dirigira nastaviti da djeluju pod kišobranom Nevillea Chamberleina ako Zapad ne promjeni kurs.”

“Biden je ovu opasku o opasnosti politike smirivanja kombinirao s preporukom da Washington povuče sve diplomate iz Beograda i tako bude primjer ostalim zapadnim državama. Prigovor da se moraju održavati kanali komunikacije s glavnim pokretačem rata Miloševićem, Biden je odbacio kao naivan ili ciničan: Komunikacija s Miloševićem nema nikakvu vrijednost. Nije važno što on kaže. A što radi, to vidimo napisao je on imajući u vidu srpsku osvajačku politiku praćenu lažnim pričama o miru iz Beograda.”

Vučićeva Srbija i Biden

“Bilo je to prije više od četvrt stoljeća”, piše Martnes. “Od tada, srpski nacionalisti Bidena smatraju dokazanim neprijateljem Srbije, kako je to uoči Bidenovog posjeta Beogradu 2016. zaključila Srpska radikalna stranka, Vučićev bivši politički dom.

“Razumljivo je da političar s Vučićevom prošlošću, koji je, između ostalog, radio kao ministar propagande u Miloševićevom režimu tijekom rata na Kosovu 1999, ne bi volio da Biden postane američki predsjednik.”

“Glupo je doduše izjednačavati Vučića saMiloševićem, kao što to čine dijelovi srpske opozicije koja je i inače bez ideja, ali točno je ovo: retorički dobro obučeni Vučić je za samo nekoliko godina od Srbije koja je bila donekle funkcionalna demokracija – napravio predsjedničku demokraciju koju on kontrolira.

Njemu je svakako u interesu da ga ocjenjuju prema riječima, a ne prema djelima. U Europi mu to još uvijek izuzetno dobro uspijeva. Ali Joe Biden, koji je kao američki potpredsjednik dva puta dolazio na Balkan, prati igru koja se tamo igra, i to ne od jučer” zaključuje FAZ.