KOD NJIH TLO NE MIRUJE; Sinoć podrhtavalo čak 20 minuta, pa uslijedila hrpa potresa: ‘Moram ribici staviti manje vode u akvarij’

Skoro dva tjedna Island pogađaju svakodnevni potresi, no u noći na nedjelju, oko 0:22, seizmolozi su zabilježili nešto nevjerojatno. Tlo je podrhtavalo čak 20 minuta. Nije riječ o potresu nego o podrhtavanju tla koje može biti znak moguće erupcije vulkana te je dobro poznato da je Island država poznata upravo po velikom broju vulkana. Ono što se noćas zbilo u Islandu bilo je slično tremoru tla od 3. ožujka, a on je pak trajao satima.

Broj potresa magnitude od 4 po Richteru počeo se povećavati nakon zadnjeg tremora. Neke magnitude bile su i veće prema Richterovoj skali. Najjači zabilježeni potres zbio se u 2:02 te je njegova magnituda iznosila 5 po Richteru.

POGODILO IH JE VIŠE OD 20.000 POTRESA U TJEDAN DANA; Geolozi su zabrinuti i poručuju: ‘Svi znakovi upućuju na neizbježnu erupciju…’

1/3 Just after midnight at 00:22 tremor was detected which lasted for 20 minutes. Tremor was similar to the one measured on the 3rd of March, however that tremor lasted several hours. Following these events the seismicity intensified with earthquakes larger than 4.

