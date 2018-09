KOBNA POGREŠKA: Žena prisiljena otkazati put u SAD nakon što je slučajno Amerikancima rekla da je teroristkinja

Nakon što je dobila dijagnozu o raku u smrtonosnom stadijum, žena je poželjela prije smrti jednom posjetiti Ameriku

Nesretna Engleskinja Mandie Stevenson (29) rezervirala je put za New York kao jednu od svojih posljednjih želja, nakon što joj je 2015. dijagnosticiran smrtonosni rak, piše Mirror.

Kriva je kvačica

Ona i njen dečko Ross Malcolm planirali su ukrcati se na let za Veliku jabuku prošle subote. No dan uoči leta Mandie je obavještena kako joj je viza odbačena. Slučajno je stavila kvačicu pored pitanja da li namjerava sudjelovati, ili je već sudjelovala, u terorizmu, špijunaži, sabotaži ili genocidu.

Prvi pokušaj ispunjavanja prijavnice za vizu korištenjem iPada bio je frustrrirajući, pa je Mandie u žurbi krenula ispočetka, te je slučajno potvrdno odgovorila na zlokobno pitanje.

“Pažljivo sam sve prelazila prvi put ali se aplikacija srušila kad sam došla do ekrana za naplatu pa sam ponovila slijedećeg dana na poslu. Znam da su odgovori na pitanja bili ‘Ne’, i mislil da se dogodilo dok sam prstom pomicala web stranicu da sam slučajno pritisnula ‘Da’. I to baš kod četvrtog pitanja, najgoreg.”

Dva dana kasnije shvatila je kako su joj svi planovi za put u SAD propali te je par morao odgoditi putovanje za najmanje mjesec dana.

“Nisam mogla vjerovati”, rekla je. “Mislila sam da ima nešto što mogu brzo napraviti kako bi pomogli ljudima koji su jednostavno pogriješili. Ali kada sam napokon uspjela zakazati sastanak u ambasadi, to je bilo u ponedeljak, dva dana nakon našeg leta. No bila sam sretna što sam uopće i dobila tako brz sastanak, no i to sam morala platiti.”

Viza dolazi, ne dolazi, ipak dolazi

Mandy je u 26. godini dijagnosticiran sekundarni rak dojke. “Zbog moje bolesti treba mi posebno osiguranje za putovanje koje sam uzela baš prije polaska, pa ni za to nisam mogla tražiti povrat novca. To je bilo dodatnih 800 funti (6.700 kuna).”

“Jedina dobra stvar je da se Ross nije žalio, već se smijao cijeloj situaciji”, rekla je Mandy. “Čak i onda kada mi je to stvaralo stvarno veliki stres, kada sam saznala za to u petak i da neću moći ništa napraviti do ponedeljka, bio je to jako stresan vikend, on me je nasmijavao u vezi toga.”

“Najiritantnije je to da smo morali promijeniti sve planove i ponovo rezervirrati let tek za listopad jer nas je ambasada uvjeravala kako zahtjev neće biti procesiran na vrijeme. A onda mi je putovnica s vizom stigla prošlog petka, dan prije no što mislili ići.”

“Srećom uspjela sam sve promijeniti, produljiti karte i prilagoditi raspored naših obroka vani. Jedino ćemo propustiti utakmicu hokeja na ledu New York Rangersa za koju smo kupili karte.”

“Sad se mogu smijati ali ovo je lekcija da se pazi pri ispunjavanju tih formulara i upuztorenje drugima da provjere sve tri puta.”