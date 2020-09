KITOVI UBOJICE NAPADAJU JEDRILICE UZ OBALU ŠPANJOLSKOJ: Orke glavama nasrću na brodove, biolog objasnio: ‘Samo se igraju’

Dvije jedrilice morale su zatražiti pomoć s obale nakon što su se crne životinje, duge između 7 i 8 metara i teške 5 tona, zalijetale u trup broda; u oba slučaja orke su uništile kormilo

Orke, poznate i kao “kitovi ubojice”, napale su u posljednja dva tjedna četiri jedrilice uz sjevernu obalu Španjolske, što je izazvalo nelagodu među turistima.

U noći s ponedjeljka na utorak, u razmaku od samo tri sata, dvije jedrilice morale su zatražiti pomoć s obale nakon što su se crne životinje, duge između 7 i 8 metara i teške 5 tona, zalijetale u trup broda. U oba slučaja orke su uništile kormilo pa su jedrilice na pučini čekale da ih spasilački brodovi odvuku u luku.

RIBARI SNIMILI KITA KOD ŠOLTE I ODUŠEVILI SE: ‘Evo ga, ide ispod nas. Ajde još jednom izađi da se use*emo’

Prvi napad na jedrilicu s dvoje Francuza

Oba napada dogodila su se uz obalu Galicije, pokrajine na sjeveru Španjolske. Prvi napad uslijedio je malo iza ponoći kada je rekreacijska jedrilica “Amadeus”, s dvoje Francuza na njoj, osjetila snažne udarce. U mraku su orke zaranjale, pa udarale u jedrilicu, osvijetljene svijetiljkom jednog od članova posade, pokazuje video kojeg je objavila spasilačka služba.

Jedrilica je bila na putu iz grada Santandera prema A Coruñi, no nakon što joj je pod silinom udaraca otkazalo kormilo, morala je prekinuti putovanje i čekati brod Crvenog križa koju ju je odvukao u pristanište obližnjeg mjesta.

Drugi napad dogodio se tri sata kasnije

Tri sata kasnije spasilačka služba zaprimila je novi poziv, ovaj put dvojice Španjolaca s jedrilice “Urki 1”, koja je plovila od mjesta Finisterre prema Gijónu.

“Primili smo njihov poziv u 3.07 sati u noći. Rekli su nam da ih je napalo jato orki te im uništilo kormilo”, izvijestila je spasilačka služba preko Twittera.

BRBLJAVA ORKA: Kit ubojica naučio je govoriti, pogledajte senzacionalan video u kojem ponavlja riječi svoje trenerice

Jedan od napadnutih Britanaca: ‘Orke su glavama nasrnule na jedrilicu’

Prošli tjedan još dvije jedrilice doživjele su sličnu situaciju u tamošnjim vodama, no nitko od posade nije bio ozlijeđen.

“Bilo me je strah”, kaže 65-godišnji Mark Smith, Britanac koji je plovio sa svojom prijateljicom Caroline kad je doživio napad. Na 13 metara dugoj jedrilici prvo je osjetio udarac a onda mu je otkazao volan kormila. “Vidjeli smo dvije orke kako plivaju uz jedrilicu. Pomislio sam da je do sudara došlo slučajno, no onda su orke glavama nasrnule na jedrilicu”, navodi.

“Uplašio sam se da ne padnemo u more, i da orke ne potope jedrilicu”, dodaje Smith.

Zagađenost, klimatske promjene, pomorski promet ugrožavaju orke

Mnogi se sada pitaju napadaju li orke ljude i mogu li im oduzeti život. “Nema saznanja da napadaju ljude”, kaže morski biolog Bruno Díaz, direktor istraživačkog centra u Pontevedri. Dodaje kako je uobičajeno u ovo doba godine vidjeti orke u vodama Galicije.

“Znamo da im je omiljena žrtva crvena tuna, a sada ju orke slijede prema sjeveru”, kaže Díaz. Njihovo kretanje podudara se s plovom jedrilica čije posade uživaju u godišnjim odmorima na zasad mirnom Atlantskom oceanu. “Napadi na brodove nisu česti, ali niti čudni. Ovih dana je na moru puno jedrilica pa je i veća vjerojatnost njihovih ‘sudara’ s orkama”, napominje ovaj biolog.

KAD RIBARI POSTANU MAMAC: Zastrašujući video skupine kitova ubojica koji jure čamac

‘Ljudi su zarobili orke’

Eva Chiara Carpinelli, predsjednica udruge Nereide, koja prati kretanja orki i kitova na prijelazu iz Sredozemnog mora u Atlantski ocean, također kaže kako orke ne napadaju ljude. “To se dogodilo jedino kada su im ljudi htjeli oduzeti slobodu, kada bi ih pokušali zarobiti”, napominje Carpinelli u južnom primorskom gradiću Tarifa ispred kojeg često plivaju orke.

“Brodovi koji prolaze, a pri tome ne poštuju udaljenost od orki, te im smetaju, predstavljaju opasnost za te životinje. U Španjolskoj je potrebno pridržavati se zakonom utvrđenog propisa o približavanju”, dodaje. Udruga Nereide brine ondje o zaštiti okoliša, očuvanju životinjskih i biljnih vrsta, te podučava o tome djecu u školama.

“Najveća opasnost za orke, kao i sve kitove, su zagađenje mora, klimatske promjene, pomorski promet i njihovo zarobljavanje”, upozorava Carpinelli.

‘Kitovi su se vjerojatno igrali’

Biolog Díaz, međutim, vjeruje kako su se orke samo zabavljale gurajući jedrilice posljednjih dana.

“Vjerojatno su se igrale, zabavljale nauštrb posade jedrilica. Kormilo se pomiče pa zbog toga pod morem izaziva najviše pozornosti. Orkama je stoga ono najzanimljivije i najdostupnije tijekom te njihove zabave, koja završi lomom kormila”, objašnjava. Tijekom svih zabilježenih napada jedrilicama su bila slomljena kormila.

Morska spasilačka služba upozorava jedriličare da se drže na udaljenosti od orki te da im se ne približavaju kada ih ugledaju na pučini. U slučaju da se dogodi situacija poput navedenih trebaju usporiti brzinu.

“Bitno je ne juriti jedrilicom i tako ne poticati orke na brzo plivanje za svojom žrtvom – kormilom”, savjetuje Díaz. “Potrebno je pričekati, biti strpljiv, pa će životinje otići i nastaviti svojom rutom”, zaključuje.