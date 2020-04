KINEZI ŽESTOKO ODGOVORILI NJEMAČKOM UREDNIKU: ‘On je nitkov koji je prodao dušu za popularnost i sramota za njemačke medije’

Kineski Global Times jednakim je tonom odgovorio glavnom uredniku Bilda Julianu Reicheltu na optužbe koje je protiv Kine iznio u svom trominutnom videu prošloga tjedna

Julian Reichelt, glavni urednik utjecajnog njemačkog dnevnika Bild, dospio je na naslovnice svih svjetskih medija nakon što je javno prozvao kineskog predsjednika Xija Jinpinga da “planira ojačati Kinu putem kuge koju je izvezao”. Reichelta je na takvu reakciju izazvalo pismo iz Kineskog veleposlanstva u Berlinu koje je dobio nakon što je u njegovu listu osvanuo članak koji je polemizirao o tome treba li Kina platiti ekonomsku štetu nastalu pandemijom koronavirusa.

Kinezi se nisu žurili, dapače uredništvo njihova medija na engleskom jeziku, Global Times, pričekalo je da se strasti stišaju, a onda krenulo u protunapad uvodnikom naslova “Urednik Bilda prodaje dušu napadajući Kinu zbog virusa”, stavljajući Reichelta u isti koš s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

“Kako se približavaju predsjednički izbori, Trumpov tim prebacuje odgovornost na Kinu optužujući ju za prikrivanje epidemije kako bi okrenuo bijes svoje javnosti. S jedne strane, to ozbiljno krši međunarodnu etiku, dok s druge strane ponašanje ima svoju logiku iz perspektive američke domaće politike. Bild, najveće njemačke novine, nedavno su objavile ‘račun’ koji Kina treba platiti zbog izbijanja koronavirusa u Njemačkoj. Glavni urednik Julian Reichelt je snimio video u kojem zlonamjerno napada Kinu. Očito se povodi za Trumpom kako bi optužio Kinu”, stoji u kineskom uvodniku.

UGLEDNI NJEMAČKI LIST NAPAO JEDNOG OD NAJMOĆNIJIH LJUDI SVIJETA: ‘Planirate ojačati Kinu putem kuge koju ste izvezli’

Kina se borila, ostali su gledali

Potom kineski urednici tumače kako je Kina zapravo sjajno odgovorila na pandemiju dok su Europa i SAD samo stajali i gledali. Zaboravili su spomenuti da su nedavno njihove vlasti, pod krinkom statističke pogreške, navele da je broj mrtvih od koronavirusa u Wuhanu veći za 50 posto. Potom su jednako kontroverzno odgovorili kako su se točno uspješno nosili s pandemijom.

“Wuhan je izdao obavijest o blokadi grada u ranim satima 23. siječnja, poruku toliko šokantnu da su ju razglasile sve zemlje, uključujući SAD i Njemačku. Niti jedan slučaj bolesti nije bio zabilježen u Njemačkoj u trenutku kad je Wuhan blokiran, niti u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Italiji. Francuska je objavila prvi slučaj u Europi 25. siječnja. Kina je u tom trenutku bila jedino glavno bojište, dok je globalna situacija bila dobra. Da su sve zemlje počele pridavati značaj epidemiji od 23. siječnja, pratiti svaki potvrđeni slučaj i bliski kontakt i usvojile pravovremene karantenske mjere, virus ne bi pogodio europske zemlje jednu za drugom, niti bi SAD svaki dan svjedočio tisućama smrtnih slučajeva”, tumače u Global Timesu.

Nisu štedjeli kolege

Potom su se okomili na svoje kolege novinare iz europskih redakcija, ne propuštajući spomenuti Bild. I njih smatraju krivcima za širenje koronavirusa po Starom kontinentu.

“A što je tada Bild radio? Što su radili ostali europski mediji? Zašto nisu intervjuirali europske stručnjake za prevenciju epidemije? Zašto nisu alarmirali Europljane na moguće izbijanje zaraze na kontinentu? Na žalost, mnogi zapadni mediji su tada kritizirali i ismijavali blokadu Wuhana i optuživali Kinu za kršenje ljudskih prava. Sve do danas, neprestano neki zapadni novinari iznose negativne stavove o blokadi. Zašto bi svijet trebao posebno kriviti Wuhan kada ni sam nije uspio u početku spriječiti virus? To je stvaranje okvira po srednjovjekovnom modelu. Sada se pojavljuje na Zapadu, što je uskrsnuće zla”, sve su oštriji Kinezi.

Potom su krenuli u konačni obračun s Bildom i Julianom Reicheltom, optužujući ga da je prodao dušu i nazivajući ga nitkovom i sramotom za njemačke medije.

“Što se tiče Bild-a, on očito želi biti u središtu pažnje njemačkih medija. Oni doslovno prodaju svoju dušu (moramo staviti napomenu – to dolazi iz Partije koja se protivi bilo kakvoj religiji). Sudeći prema žestokim primjedbama Juliana Reichelta tijekom razgovora s njemačkim medijima, on nema suosjećanja sa zaraženim pacijentima i smrtnim slučajevima. Niti pokazuje dobru volju za promicanje globalne solidarnosti protiv pandemije. Jedino što zna je intenzivirati suprotstavljanje Kine i Zapada kako bi se učinio važnim. On je nesumnjivo tipičan nitkov u globalnoj intelektualnoj zajednici u ovom turbulentnom vremenu. On je sramota za njemačke medije”, zaključuju u Global Timesu.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.