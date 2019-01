KINEZI STVORILI SUSTAV ZA TREĆI SVJETSKI RAT, ‘VELIKI ČELIČNI ZID’ ZAKOPAN DUBOKO ISPOD PLANINA : ‘Ne mogu nam ništa ni Rusi, ni SAD’

Putin se hvali novim oružjem, Amerikaci kažu kako ne zaostaju za njim, a Kinezi su, zato, napravili ovaj obrambeni sustav

Visoki kineski dužnosnici tvrde kako su razvili revolucionarni obrambeni sustav koji može anulirati prijetnju supersoničnog oružja budućnosti, piše Mirror. Nazvali su ga “Veliki podzemni čelični zid”, a za rad na njemu su nedavno 82-godišnjem Qianu Qihu dodijelili prestižnu nagradu za znanost i tehnologiju. Sam Qihu je ovaj “zid” nazvao posljednjom crtom obrane Kine.

Radi se o kompleksnom sustavu obrambenih postrojenja smještenih duboko ispod površine planinskog područja što ih čini prilično sigurnima. U kineskoj vladi tvrde kako se radi o obrambenom sustavu čiji je razvoj pratio razvoj oružja. U slučaju da zakažu proturaketni sustavi, ovaj čelični zid trebao bi odbiti bilo kakav napad.

Jači od američkih i ruskih raketa?

Ovaj obrambeni sustav bitan je dodatak kineskom vojnom arsenalu, s obzirom na to da može zaustaviti i hipersonične rakete na kojima ubrzano rade i Rusija i SAD.

“Hipersonično oružje u ovom trenutku može probiti sve ostale obrambene sustave u svijetu, zato je Kina ovime korak ispred svih”, rekao je Qihu.

Prema prošlogodišnjem izvješću CNBC-a, Vladimir Putin predstavio je novo nuklearno i hipersonično oružje koje je nazvao “nepobjedivim”. Radi se, naime, o Kinžalu, hipersoničnoj krstarećoj raketi 10 puta bržoj od brzine zvuka i o Avangardu, kojeg navodno ne mogu presresti ni Amerikanci.

SAD pak pokušavaju držati korak s razvojem novih raketa, no tvrde kako na tom polju stoje jako dobro i da će uskoro letjeti “puno više no što se to ikada moglo naslutiti”.