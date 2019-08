KINEZI PRITVORILI ZAPOSLENIKA BRITANSKOG KONZULATA U HONG KONGU: Tvrde da je kršio zakon o javnoj sigurnosti

Zbog navodnog kršenja zakona o javnoj sigurnost, pritvoren je u Shenzhenu zaposlenik britanskog konzulata u Hong Kongu

Kineskom zaposleniku britanskog konzulata u Hong Kongu određeno je 15 dana administrativnog pritvora u gradu Shenzhenu, objavilo je danas ministarstvo vanjskih poslova u Pekingu. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Geng Shuang rekao je da je djelatnik konzulata prekršio kineski zakon o javnoj sigurnosti, no nije išao u detalje. “On nije britanski državljanin. On je Kinez pa je to unutarnja stvar Kine”, dodao je Geng, naglašavajući da se ne radi o “diplomatskom pitanju”.

Britanci zabrinuti

Britanija je objavila da je “iznimno zabrinuta” zbog izvješća da je da je pritvoren djelatnik njezina konzulata. Geng je pozvao Britaniju da se prestane miješati u kineska unutarnja pitanja. “Britanija je dala seriju pogrešnih izjava o Hong Kongu”, naglasio je Geng, pozivajući Britaniju da “prestane raspirivati požar”.

Rast napetosti zbog prosvjeda

Djelatnik konzulata pritvoren je u vrijeme povećane napetosti između Kine i Velike Britanije zbog prodemokratskih prosvjeda u Hong Kongu, bivšoj britanskoj koloniji, u proteklih nekoliko mjeseci. Hong Kong su pogodili prosvjedi protiv vlade, a Kina optužuje Britaniju i druge zapadne zemlje da se miješaju u njezina pitanja.

Kineski mediji objavili su da je riječ o Simonu Cheng Man-Kitu koji je nestao 8. kolovoza, putujući iz Hong Konga u Shenzhen, objavio je list The Hong Kong Free Press. Cheng je stanovnik Hong Konga i studirao je u Tajvanu i Velikoj Britaniji prije povratka u azijsko financijsko središte. Zasad se ne zna je li imao diplomatsku putovnicu.