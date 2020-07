KINESKI STRUČNJACI TVRDE: ‘U Wuhanu je ostalo neotkriveno do 87 posto slučajeva koronavirusa’

Studija, čiji je autor skupina kineskih stručnjaka sa sjedištem u Wuhanu, otkrila je da između 53 i 87 posto infekcija prije 8. ožujka nije bilo identificirano, što potencijalno uključuje asimptomatske i blage slučajeve

Do 87 posto slučajeva novog koronavirusa u Wuhanu između siječnja i ožujka možda je ostalo neotkriveno, navodi se u studiji objavljenoj u četvrtak u britanskom stručnom časopisu Nature.

Studija, čiji je autor skupina kineskih stručnjaka sa sjedištem u tom gradu iz kojeg je krenula pandemija prošle godine, otkrila je da između 53 i 87 posto infekcija prije 8. ožujka nije bilo identificirano, što potencijalno uključuje asimptomatske i blage slučajeve.

Smjernice kineske vlade umanjile percepciju prijetnje bolesti

Neuzimanje u obzir tih slučajeva svelo je stopu reprodukcije na samo 0,28. To bi značilo da je u prosjeku bolest s jedne zaražene osobe prešla na manje od jedne osobe, a to je onda ukazivalo da je epidemija pri kraju. Zapravo je stopa reprodukcije tijekom rane epidemije bila 3,54, prema recenziranom radu, puno veća od one kod SARS-a i MERS-a.

Ta otkrića ističu “rizik koji predstavljaju neidentificirani slučajevi u promjeni intervencijskih strategija”, rekli su autori.

Dijagnostičke smjernice koje je objavila kineska vlada u to vrijeme određivale su da se asimptomatske infekcije, iako potvrđene laboratorijskim testiranjem, ne ubrajaju u “potvrđene slučajeve” sve dok ne pokažu kliničke manifestacije. To je možda umanjilo percepciju prijetnje te potencijalno smrtonosne bolesti i utjecalo na strategije Kine za suzbijanje širenja covida-19.

