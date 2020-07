KINESKI PASTIRI MASOVNO POČELI UZGAJATI NEOBIČNU VRSTU OVCE: Mogu se naglo obogatiti zahvaljujući jednoj njenoj osobini

Siromašni pastiri najveće kineske pokrajine Xinjiang sve više ulažu u uzgoj crvenih ovaca koje rađaju više janjaca i time donose više novca

Ekonomsku sliku izrazito siromašnih kineskih farmera mogla bi popraviti ovca. Nije crna, ni bijela, već – crvena. Tako se, naime, zove pasmina koja daje više janjadi od ostalih i koju je slučajno otkrio jedan pastir. Država je odmah reagirala i otvorila centar za uzgoj ove plodne životinje. Naime, lokalni farmeri su, križanjem s “običnim” ovcama, smanjili njene reproduktivne mogućnosti, pa su lokalne vlasti uložile 150.000 dolara u istraživački centar, koji je osim zarade pastirima, donio i nova radna mjesta, piše Dnevnik.hr.

Jedan od zaposlenih je i lokalni pastir, Abliz Eli koji je u centar doveo i vlastite ovce. “Jedna ovca je dala život trojkama. Pet ovaca je imalo blizance, a četiri po jedno janje”, s ponosom priča Eli.

Dobra je to vijest za tisuće siromašnih farmera najveće kineske pokrajine Xinjiang. Naime, s većim brojem janjaca, višestruko se umnožavaju i prihodi. “Nakon što smo obavili genetsko pročišćavanje i druge mjere, postotak janjenja može narasti do 160 posto. To znači da svakih sto ovaca može dati 50 janjaca. Tržišna cijena janjca je oko 142 dolara, što znači da se zarada može povećati za 7108 dolara“, objasnio je direktor istraživačkog centra, Bai Yongsheng.

Nakon tri godine ulaganja i istraživanja, centar za uzgoj ovaca radi punim parom, a lokalne vlasti su barem djelomično riješile problem siromaštva i nezaposlenosti.