KINESKI NAPAD NA NAJVEĆE AMERIČKE KOMPANIJE? Špijunski skandal zaprepastio stručnjake: ‘To je napad na cijeli svijet’

Jednogodišnja istraga Bloomberga tvrdi kako su neke od najvećih američkih kompanija poput Applea i Amazona i američkih državnih agencija bile žrtve krađe podataka od strane Kine preko čipova umetnutih u matične ploče servera.

Iako su kompanije oštro opovrgnule navode, Bloomberg navodi kako imaju dovoljno dokaza za svoje tvrdnje.

Ugovori za nacionalnu sigurnost

Naime, Amazon je počeo 2015. godine procjenu tvrtke Elemental Technologies kako bi je kupili sa ciljem ekspanzije svoje video streaming usluge, poznate danas kao Amazon Prime Video. Elemental je napravio softer koji omogućuju kompresiju masivnih video datoteka i oblikovanje za različite uređaje. Ta tehnologija pomogla je komuniciranju s Međunarodnom svemirskom postajom Mir, prenošenju Olimpijskih igara i snimkama dronova za američku CIA-u. Naime, njihovi ugovori o nacionalnoj sigurnost lijepo su se uklapali u planove Amazona poput izgradnje Amazon Web Services (AWS) za CIA-u, piše Bloomberg.

Kako bi provjerili tehnologiju, Amazon je unajmio treću tvrtku čije sigurnosne provjere su otkrile čipove koje nisu bile dio originalnog dizajna što je Amazon i prijavio američkim vlastima. Tada se saznalo kako su čipovi stavljeni u tvornicama u Kini i kako čipovi omogućuju ‘stražnji ulaz’ u bilo koju tehnologiju koja ima tehnologiju Supermicro, među kojima je uostalom i Apple, Amazon i mnogi drugi kao Elemental Techologies.

Metoda koju vole tajne službe

Sa sigurnosne strane, upravo pristup koji se ne može detektirati je idealan za tajne službe kojima se to više isplati od hakiranja koji je puno lakši za otkriti. A to je metoda koju preferira i Kina, koja proizvodi više od 75 posto mobilnih uređaja i 90 posto računala. Daljnja istraga utvrdila je kako su čipove postavili kineski agenti prilikom proizvodnje tehnologije u tvornicama Supermicro u Kini. To se smatra jednim od najvećih napada na američke kompanije.

Najveći klijent Supermicroa je bio Apple koji je od njih planirao naručiti više od 30 tisuća servera, međutim nakon otkrića čipova prekinuta je suradnja iz tada nepoznatih razloga.

U zajedničkoj izjavi Apple, Supermicro i Amazon su negirali i odlučno opovrgnuli navode Bloomberga, međutim mnogi sigurnosni stručnjaci navode kako je nemoguće predvidjeti posljedice kao i otkriti koliko je podataka bilo ukradeno i čemu sve je Kina imala pristup.

Nevjerojatan utjecaj Supermicra

Naime, od svojeg osnutka Supermicro se istaknuo kao vodeći proizvođač matičnih ploča u svijetu i sve do jedne proizvodi se u Kini. S više od 900 mušterija u 100 zemalja svijeta, Supermicro nudi nevjerojatan raspon mogućih meta.

“Kada govorimo o Supermicru, tada mislite o Supermicru kao Microsoft tehnologije”, izjavio je bivši dužnosnik američkih tajnih službi za Bloomberg. “Napad na matične ploče Supermicra je kao napadanje Windowsa. To je napad na cijeli svijet”.

Kina je opovrgnula navode Bloomberga i ustvrdila kako su oni zaštitnici cybersigurnost.