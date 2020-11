KINA SE RIJEŠILA VIRUSA? Pavle se javio iz specijalnog hotela: ‘Način na koji su to učinili je apsolutno teško zamisliv, a još teže provediv kod nas’

‘Mnogi Europljani grčevito kao brane neku svoju ‘slobodu’, a zapravo brane svoju komociju, pri tome ne razlikujući slobodu od komocije te hiperindividualizma’

Poznati znanstvenik koji je studirao farmaciju u Zagrebu te doktorirao kemiju u Irskoj, a radi u Velikoj Britaniji na Sveučilištu u Manchesteru, Pavle Močilac, objavio je zanimljivu usporedbu kineskog i zapadnog odgovora na pandemiju koronavirusa. Močilac je otputovao u posjet Kini odakle se javio iz karantene u jednom hotelu u Xi’anu gdje će biti još 13 dana. Test je pokazao da je negativan na koronavirus, ali će ipak pratiti njegovo stanje još 13 dana.

Ima li korone u Kini?

“Sigurno se pitate: dobro, ima li korone u Kini, lažu li nas Kinezi da su se riješili korone? Što to oni rade da su to uspjeli? Za većinu zapadnjaka (a svi ex-YU narodi u zapadnjake generalno spadaju, iako sami mislimo da nismo, ali generalno jesmo) to su legitimna pitanja.

Naime, oni se očito jesu riješili korone, ali na način koji je apsolutno teško zamisliv, a još teže provediv u Europi. Naime, mnogi Europljani grčevito kao brane neku svoju ‘slobodu’, a zapravo brane svoju komociju, pri tome ne razlikujući slobodu od komocije te hiperindividualizma. Uloga države, ali i samog društva je pak oslabljena društvenim filozofijama iz zemalja FUKUSA koja su nam pod egidom liberalizma uvalila ultrasebični hiperindividualizam i taj neki generalni stav: ‘boli me ku*ac za ove oko mene, ko im je*e mater, nije moj problem, nek se svak za sebe pobrine”, piše Močilac.

Malo letova iz Europe

“Kao prvo, jako je malo letova iz Europe za Kinu. Da biste se uopće ukrcali u avion treba vam ne samo viza nego poseban ‘zdravstveni ausweiss’ koji izdaje lokalno kinesko veleposlanstvo ili konzulat, a za koji vam treba negativan test na koronu ne stariji od 72 sata prije leta. A to je još problematičnije ako vam je let u nedjelju, a konzulat radi samo do petka popodne. Onda doslovce se ne možete testirati u javnom sistemu (u UK je to NHS) nego samo u privatnoj praksi koja garantira da ćete rezultat dobiti na vrijeme. I onda tek kad imate taj ‘zdravstveni ausweiss’ tek onda možete letjeti.

Na aerodromu u Amsterdamu – nema Kineza. Iako ih je prijašnjih godina bilo posvuda. Samo jedna cura koja je isto letjela za Stockholm i to u hazmat odijelu. Ostali su je gledaju kao svemirca. Onda u Stockholmu pun kufer provjera i puno gnjavaže s tim dokumentom, mjerenje temperature na ulasku u avion, a skoro svi u hazmat odijelima.

Kad smo sletjeli, izlaze jedan po jedan i red. Najprije provjera dokumentacije, pa opet testiranje. E sad… to testiranje je bilo drugačije nego u UK. U UK u NHS-u ti daju da sam sebi uzmeš bris. Moš’ si mislit kako neki average John ili Karen znaju sami sebi uzeti bris i da bude onako kako treba. Kod UK privatnika lik malo počeše grlo i nozdrvu i to je to. U Kini ti operaterka u hazmat odjelu zabije onaj štapić duboooko u nos, do balčaka. I onda te još udavi gurajući ti ga u grlo. Bogami vrlo neugodno, ali iznimno temeljito uzorkovanje. Od silne boli sjetiš se stare profesorice analitičke kemije koja je govorila da je u analitici najbitnije dobro, temeljito i reprezentativno uzorkovanje. Ako to nije kako treba onda imaš ono ‘garbage in – garbage out’, džabe ti najbolja metoda”, prisjetio se Močilac.

Hotel kao karantena

Močilac kaže je nakon toga dobio broj te ga je autobus odvezao do specijalnog hotela koji služi samo za karantenu. “Dobiješ svoju sobu iz koje ne smiješ izlaziti 14 dana, de facto ćelija. Hapsana (bajbokana, rešt, pržun, buksa, ćuza, you name it). Fino i lijepo, i luksuzno, ali hapsana. Donose ti hranu (nije loša), i svako malo pojave se svemirci u hazmat odijelima da ti mjere temperaturu. A onda za 14 dana opet testiranje (kuku lele). I tek onda možeš u javnost.

Za to vrijeme imate tu neku kao samoizolaciju u UK koje se nitko ne pridržava, a nema niti kontrole, niti je ona na toj razini uopće moguća/izvediva. Kina je najprije kratkim, ali vrlo brutalnim i posvemašnjim lockdownom zagušila epidemiju korone na svojem ozemlju ali se onda zabarikadirala te je ulaz u Kinu puno teži. Nije nemoguć, može se ali osoba mora dokazati da je corona-free i nikome se ne vjeruje na riječ ili lijepe oči (Nullius in verba). Svatko tko ulazi u Kinu smatra se nositeljem zaraze i tretira se kao epidemiološka opasnost. Dok se ne dokaže suprotno.

Gledam s prozora hotela na ulicu… ljudi hodaju okolo uglavnom bez maske, netko nosi masku, ali uglavnom nemaju. Iz autobusa kroz Xi’an sve izgleda normalno, drveće je još više poraslo od prije dvije godine i čini mi se da je Xi’an još i zeleniji nego prije.

Kinezi očito ne lažu kad govore da su se korone riješili, ali su jako na oprezu, svjesni da je samo mala nepažnja dovoljna da se opet sve vrati u ono stanje: zbog gustoće stanovništva ovdje je epidemiju zapravo puno teže i zahtjevnije kontrolirati nego na Zapadu. No kineske konfucijanske društvene vrijednosti to olakšavaju dok je nama na Zapadu gdje ne razlikujemo ‘ljudska prava i slobode’ od ‘osobne komocije i sebičnosti’ to puno teže”, zaključuje Močilac.

