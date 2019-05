KINA SE OGLASILA O OPTUŽBI SAD-a: ‘Američki političari izmišljaju’

Huawei je više puta negirao da je pod kontrolom kineske vlade, vojske ili obavještajnih službi

Kina je u petak osudila američkog državnog tajnika Mikea Pompea zbog širenja “glasina” kako glavni izvršni direktor kineskog Huawei Technologies Co Ltd laže o vezama svoje tvrtke s vladom u Pekingu. Sjedinjene Države stavile su prošlog tjedna Huawei na crnu trgovinsku listu, čime se tvrtkama iz SAD-a zabranjuje poslovanje s najvećim proizvođačem opreme za telekomunikacijsku mrežu na svijetu, što je dovelo do eskalacije trgovinske bitke između dva najveća svjetska gospodarstva.

Huawei je više puta negirao da je pod kontrolom kineske vlade, vojske ili obavještajnih službi. Pompeo je u četvrtak također odbacio tvrdnje izvršnog direktora Huaweija Rena Zhengfeia po kojima njegova tvrtka nikada neće dijeliti korisničke tajne i dodao kako vjeruje da će više američkih tvrtki prekinuti veze s tehnološkim divom.

“Nedavno su neki američki političari neprestano izmišljali glasine o Huaweiju, ali nikada nisu dali jasne dokaze koje su zemlje zatražile”, izjavio je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lu Kang na upit o Pompeovim primjedbama.

SAD okuplja svoje saveznike i nastoji ih uvjeriti da ne koriste Huawei za svoje 5G mreže, a kao razlog navode sigurnosne probleme.

OSNIVAČ HUAWEIJA UZVRAĆA UDARAC AMERIČKOJ VLADI: ‘Podcjenjujete našu snagu, napravili smo određene pripreme i prije sankcija‘