KIM JONG-UN OTPUTOVAO VLAKOM NA SUMMIT S TRUMPOM: Evo zašto su vlakovi fetiš obitelji Kim i kakva tajna se krije u njima

‘Kim Jong Un odlučio se za svojevrsnu predstavu, s obzirom na to da je izabrao šezdesetsatno putovanje vlakom. Naime, do Hanoija se zrakoplovom stiže za samo četiri sata’, kaže Nam Sung-wook, bivši dužnosnik južnokorejske obavještajne službe

Putovanje sjevernokorejskoga vođe Kim Jong-una u Vijetnam na sastanak na vrhu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom bilo je obavijeno velom tajne sve dok u subotu navečer zeleni vlak sa žutim horizontalnim prugama nije zamijećen za vrijeme prijelaza mosta na rijeci Yalu koji se nalazi na granici Kine i Sjeverne Koreje.

I Kimovi otac i djed, njegovi prethodnici na čelu Sjeverne Koreje nakon Drugoga svjetskog rata, voljeli su putovanja vlakom, no donedavno nitko nije znao kako će sjevernokorejski čelnik otputovati u Hanoi na drugi sastanak s Trumpom, sve dok vlak nije protutnjao preko mosta. Još se ne zna hoće li Kim čitav put do Vijetnama prijeći željeznicom, jer su za to potrebna dva i pol dana, no moguće je da će u jednom trenutku putovanje nastaviti zrakoplovom. Bilo kako bilo, ako odluči nastaviti do odredišta vlakom, bit će to putovanje u velikom stilu.

KIM JONG-UN SE NA PUT SPREMA: U Vijetnam na sastanak s Donaldom Trumpom putovat će vlakom

Konferencijske dvorane, blagovaonice, spavaonice…

Njegov vlak podsjeća na one kojima su se vozili njegov otac, Kim Jong Il i djed Kim Il Sung. Kompoziciju čini 21 vagon u kojima se nalaze konferencijske dvorane, blagovaonice i spavaonice – sve u bijelim i bež tonovima. Neke vagone krase ružičaste kožnate stolice, televizori s velikim zaslonima te prozori koje prekrivaju zavjese boje slonovače, pišu sjevernokorejski mediji.

Vlak je satelitskim telefonskim vezama povezan s ostatkom svijeta kako bi Kim stalno znao što se ondje događa te da bi mogao stalno izdavati naredbe, izvijestila je državna televizija. Južnokorejski list JoongAng Ilbo piše da se u jednome vagonu nalazi i vođino vozilo marke Mercedes Benz.

“Kimov privatni vlak opremljen je luksuznim namještajem te može sigurno stići do Kine, s obzirom na kvalitetne kineske željezničke pruge”, kaže Ahn Byung-min, viši analitičar južnokorejskoga vladina Instituta za promet.

U kineskoj željezničkoj mreži vlak može dosegnuti brzinu od 80 km/h, u usporedbi s maksimalnom brzinom od oko 45 km/h na tračnicama Sjeverne Koreje, rekao je Ahn.

Kimov otac Kim Jong Il je 2011. umro u vlaku

Vlakovi su postali svojevrstan zaštitni znak obitelji Kim. Krajem 2011. godine, Kimov otac Kim Jong Il umro je u vlaku. Kompozicija u istoj zelenoj boji, izložena je u Kumsusan palači Sunca, izgrađenoj 1976. godine kada se koristila kao službena rezidencija Kim Il-Sunga. Godine 1994., dok je u državi vladala velika glad, u palaču je uloženo 100 milijuna dolara kako bi se prenamijenila u grobnicu Velikog vođe. Ondje je u transparentnome kristalnom sarkofagu izloženo njegovo balzamirano tijelo. U gotovo identičnoj prostoriji u blizini izloženo je i tijelo njegova sina Kim Jong-Ila.

Sve do smrti 1994., osnivač Sjeverne Koreje Kim Il Sung, Kimov djed, redovito je putovao u inozemstvo. Među njima je putovanje u Vijetnam 1958., odakle je nastavio u Peking zrakoplovom te putovanje u Istočnu Europu 1984. preko SSSR-a.

Bakanalije na putovanjima Kim Il Sunga

U knjizi “Orient Express” iz 2002. godine, ruski dužnosnik Konstantin Pulikovsky opisao je trotjedno putovanje Kim Jong Ila u Moskvu. Ako je vjerovati knjizi, izravno iz Pariza vođi i njegovoj pratnji stiglo je nekoliko ‘gajbi’ najfinijeg Bordeauxa i Beaujolaisa, ali i dovoljno živih jastoga za gozbu u vlaku.

Nam Sung-wook, bivši dužnosnik južnokorejske obavještajne službe smatra da je Kimova odluka o putovanju vlakom na summit s Trumpom dio slike koju o sebi želi odaslati u svijet.

“Kim Jong Un odlučio se za svojevrsnu predstavu, s obzirom na to da je izabrao šezdesetsatno putovanje vlakom. Naime, do Hanoija se zrakoplovom stiže za samo četiri sata”, rekao je Nam za Reuters. “Nad sadržajem ovog summita već prevladava predstava”, smatra Nam.