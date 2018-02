KICKBOKSAČA (23) LIKVIDIRALI ISPRED STANA: ‘Čuli smo najprije jedan pucanj, a onda rafalnu paljbu… Bili smo u šoku’

‘Dugo su razgovarali. Nisu se čuli povišeni tonovi. Poslije izvjesnog vremena vidjeli smo kako Nikola odjednom trči prema svom stanu. A onda smo čuli najprije jedan pucanj, pa potom rafalnu paljbu’.

Leskovčanin Nikola Jović, poznat kao kickboksač, ubijen je sa sedam metaka na dan svog 23. rođendana. Na putu do stana u parku presreo ga je nepoznat muškarac gotovo tri sata nakon ponoći dok su mještani Dubočice spavali. No, rafalnu paljbu u gluhoj noći ipak su čuli. Ubojica još nije otkriveno, no policija još nije utvrdila ni iz kojeg je oružja pucao.

Mladići, koji se inače u kasne sate okupljaju među stambenim blokovima, pričaju za srpski “Blic” da je Jović izašao iz taksija, te krenuo kući kada ga je ubojica presreo.

“Dugo su razgovarali. Nisu se čuli povišeni tonovi. Poslije izvjesnog vremena vidjeli smo kako Nikola odjednom trči prema svom stanu. A onda smo čuli najprije jedan pucanj, pa potm rafalnu paljbu. Ona pucnjava mi nije ličila na pucnjavu iz pištolja. Bili smo u šoku. Nitko od nas nije video lice ubojice, niti smo primijetili na koju je stranu pobjegao posle zločina”, priča mladić koji je sve posmatrao sa daljine od stotinak metara.



Jovića je prvi metak pogodio u nogu, dok mu je još šest ispaljeno u tielo. Na mjestu je preminuo. O motivima ubojstva se samo nagađa.

Nikola Jović prošle je godine bio uhićen kod Predejana, zajedno s prijeteljem kod kojeg je policija u automobilu pronašla narkotike, ali njegovi prijatelji tvrde da ubijeni mladić nije imao veze a drogom i da je vodio zdrav život.

Njegova majka priča da je Nikola imao problema sa grupom žestokih momaka iz Leskovca poslije jednog uličnog incidenta. Ali ne upire prst u njih. “Samo znam da mu se od tada život pretvorio u pakao. Ne znam tko ga je ubio. Vjerojatno će tu tajnu odnijeti u grob”, rekla je za Blic.