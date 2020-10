KATOLIČKI SVEĆENIK S DVIJE DOMINE ORGIJAO NA OLTARU CRKVE: Nadbiskup naredio spaljivanje: ‘To je bilo demonsko skrnavljenje!’

Seksualni čin između katoličkog svećenika i dvije “domine”, koji se navodno dogodio na oltaru crkve u Louisiani u SAD-u, nije bio ništa drugo do “demonsko skrnavljenje”, presudio je nadbiskup Gregory Aymond iz New Orleansa. Uz to, naredio je uklanjanje i spaljivanje tog oltara Rimokatoličke crkve sv. Petra i Pavla u mjestu Pearl River u državi Louisiana, javlja RT.

To je bio odgovor na seksualni skandal u koji je bio uključen sada već bivši svećenik crkve, koji je prošlog tjedna uhićen pod optužbom za opscenost. Travis Clark navodno je uhvaćen kako se snima za vrijeme seksa s dvije žene, koje su mediji opisali kao “dominatrice”, na oltaru crkve povjerene njegovoj službi.

“Njegovo opsceno ponašanje bilo je žalosno. Njegovo oskvrnuće oltara u crkvi bilo je demonsko. Bijesan sam zbog njegovih postupaka ”, rekao je Aymond u video obraćanju u petak. “Kad su detalji postali jasni, dali smo ukloniti i spaliti oltar. Sutra ću posvetiti novi oltar”, dodao je.

A Pearl River priest was arrested last week on accusations that a person passing by the clergyman's church saw him having sex with two women atop the altar, according to courts records | https://t.co/7kP8aSgqVA

— Ramon Antonio Vargas (@RVargasAdvocate) October 8, 2020