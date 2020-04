KATASTROFALNE PROGNOZE SVJETSKE BANKE ZA ZEMLJE U SUSJEDSTVU: BDP će im pasti do 11,3 posto ako se pandemija nastavi

Svjetska banka je u najnovijem Redovitom ekonomskom izvješću obznanila dva scenarija utjecaja koronakrize na BDP zemalja Zapadnog Balkana, prema kojima bi najgore prošlo gospodarstvo Kosova, a najbolje Sjeverne Makedonije

Države zapadnog Balkana pogodit će, kao i ostala svjetska gospodarstva, posljedice pandemije koronavirusa te će i one ove godine potonuti u recesiju te bi mogle zabilježiti pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) do čak 11,3 posto, objavila je u srijedu Svjetska banka.

Kako je navedeno u najnovijem Redovitom ekonomskom izvješću (RER) Svjetske banke, koji koristi osnovni i nepovoljni scenarij u svjetlu velikih neizvjesnosti prouzročenih pandemijom, prognozira se da će regionalni gospodarski rast zapadnog Balkana svakako biti negativan, a vjerojatno je da će se kretati između -3 i -5,6 posto. Takav pad predviđen je pod uvjetom da pandemija u Europi uskoro početi usporavati, što bi onda značilo da se restriktivne mjere mogu ukinuti do kraja lipnja te da oporavak može postupno početi u drugoj polovici 2020.

Projekcije po državama

Nepovoljni scenarij pretpostavlja produžetak pandemije i ukidanje mjera suzbijanja tek krajem kolovoza, a početak oporavka ekonomske aktivnosti tek u posljednjem kvartalu 2020.

Najgore su projekcije za Kosovo, koje u slučaju povoljnijeg scenarija čeka pad BDP-a od 4,5 posto, a u slučaju nepovoljnijeg razvoja stanja taj bi pad iznosio čak 11,3 posto. Slične prognoze vrijede i za Crnu Goru, koju u slučaju brzog zaustavljanja širenja koronavirusa čeka gospodarski pad od 5,6 posto, a u slučaju nastavka pandemije do kasnog ljeta pad bi bio čak 8,9 posto. Na tom tragu su i projekcije za Albaniju, u kojoj mogu računati na pad BDP-a od 5 odnosno 6,9 posto.

Nešto bolje prošla bi Bosna i Hercegovina, za koju se predviđaju stope pada od 3,2 odnosno 4,2 posto. Srbiju bi čekala negativna stopa od 2,5 odnosno 5,3 posto, a najmanju bi štetu pretrpjela Sjeverna Makedonija, za čije se gospodarstvo procjenjuje da će zabilježiti pad od 1,4 do 3,2 posto.

Oporavak u srednjem roku

“Iako je teško prognozirati ekonomski utjecaj pandemije nema dvojbe da ona unosi pomutnju u život u cijeloj regiji jer opterećuje zdravstveni sustav, paralizira gospodarsku aktivnost i ugrožava blagostanje ljudi”, kazala je Linda Van Gelder, direktorica odjela za zemlje zapadnog Balkana pri Svjetskoj banci.

Oporavak od posljedica pandemije COVID-a-19 moguć je u srednjoročnom razdoblju no sve će, kako se ističe u izvješću, ovisiti o dužini trajanja mjera blokade kao i mjerama koje vlasti država u regiji budu poduzele kako bi se suočile s posljedicama. Države zapadnog Balkana podijelit će sudbinu koja očekuje gospodarstva diljem svijeta zbog andemije koronavirusa te će ove godine i one potonuti u recesiju, koja u najgorem mogućem scenariju za neke od njih znači i pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) do čak 11,3 posto, rezultati su analize koje je u srijedu objavila Svjetska banka (WB).

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.