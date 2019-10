KATARINA (16) JE MISLILA DA IDE U BOLJI ŽIVOT, ALI SUDBINA JE BILA OKRUTNA: ‘Nismo ni stigli do Beča, već su mi rekli da ću biti dobra za šipku…’

Obećavali su joj 1000 eura na mjesec za posao dadilje, no završila je u raljam prostitucije

“Sve je počelo tako što nam se jednog dana u kući pojavila žena koja je tvrdila da joj treba dadilja za dvoje djece u Beču. Otac me nije želio pustiti jer je mu je cijela priča bila sumnjiva, ali mama je bila uporna. Vjerovala je kako je to dobra prilika za mene, a ja sam vjerovala njoj” priča Katarina (16) za Blic.

Obećavali su joj plaću od 1000 eura na mjesec, a otac je popustio nakon mnogo nagovaranja te žene, majke i kćeri te kada je žena dala prvih 1000 eura unaprijed. Katarina je bila presretna. No za nju je počeo pakao.

‘U tom trenutku sam shvatila šta mi se događa’

“Do Beča nismo ni stigli. Žena koja me je vrbovala dovezla me je do neke kavane na autocesti i tu me je čekao muškarac. Odmjerio me i rekao joj da je dobro odabrala, da ću ‘biti dobra za šipku’. U tom trenutku sam shvatila šta mi se događa”, kaže Katarina.

Tjerali su ju na striptiz, a nakon toga i na prostituciju. U početku se branila, no otpor je bio brutalno slaman.

Svakodnevna premlaćivanja i silovanja

“Davali su me mušterijama koje su sa mnom radile što su htjele. A kada bih se pokušala da braniti, došao bi čovjek koji me držao zatvorenu i pretukao me, često i silovao, tek da bi mi pokazao da nemam izbora”, prisjeća se. Osim toga, prijetili su joj da će joj pobiti obitelj ako pokuša pobjeći.

No shvatila je da jednostavno neće preživjeti svakodnevna silovanja i premlaćivanja te da jedini način da se spasi je bijeg.

‘Nakon dugo vremena sam imala sreće’

“Bojala sam se, ali kada su me nakon jednog od mnogobrojnih silovanja pretukli toliko da nisam mogla ustati, znala sam da moram bježati. Imala sam sreće prvi put nakon mnogo vremena jer nikoga nije bilo u klubu, istrčala sam i počela trčati kroz šumu, iako me sve boljelo”, opisuje.

Pobjegla je no trebalo joj je mnogo hrabrosti da policiji prijavi sve što preživjela.

“Shvatila sam da moram progovoriti jer ako ja budem šutjela, neka druga djevojka će završiti kao ja”, kaže hrabra djevojka.

Po njenoj priči prije dvije godine snimljen je i dokumentarac „Posmatrači“, redatelja Nikole Ljuce koji za cilj ima podizanje svijesti o ovoj vrsti kriminala, kao i ilustracije načina prevencije trgovine ljudima.