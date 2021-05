‘KASAPIN S TERAZIJA’: Uhitili lažnog estetskog kirurga kod kojega su išle i neke Hrvatice; U sali mu pomagala majka cvjećarka

Šira javnost Savu Kneževića, kojeg su mediji prozvali ‘kasapinom s Terazija’, upoznala je početkom svibnja kada su jezive priče njegovih bivših pacijenata počele izlaziti u javnost

U Beogradu su jutros uhićeni Sava Knežević (23), maser iz Batajnice, te njegova majka Danijela (49) cvjećarka. Oboje ih se sumnjiči za nadriliječništvo, piše Kurir.

Savi se na teret stavlja optužba da je unakazio na desetine ljudi lažno se predstavljajući kao plastični kirurg. U ‘ordinaciji’ u središtu Beograda, na Terazijama, imao je improviziranu operacijsku dvoranu. Uz pomoć majke cvjećarke operirao je žene i muškarce.

Šira javnost Savu Kneževića, kojeg su mediji prozvali “kasapinom s Terazija”, upoznala je početkom svibnja kada su jezive priče njegovih bivših pacijenata počele izlaziti u javnost. Djevojka (27) je tvrdila kako ju je Sava unakazio, a potom je počeo prijetiti njenoj obitelji. Operacija nije uspjela, djevojka mjesecima trpi bolove, ima podljeve i otekline. Nakon što je prevarant odbio ispraviti svoje pogreške, ona ga je tužila.

‘Stražnjica mi nije bila veća, bila je iskrivljena’

“Kad sam skinula zavoje, ono što sam vidjela u ogledalu potpuno me razočaralo! Moja stražnjica bila je potpuno iste veličine kao i ranije, ali sada totalno iskrivljena. Uvjeravao me je da će sve doći na svoje mjesto. Međutim, ništa se nije događalo. Kad sam mu nakon mjesec dana od intervencije poslala poruku i rekla da nisam nikako zadovoljna, da nije napravio ništa od onoga što smo se dogovorili, počeo je moj pakao. Tužit ću ga, to sam mu i rekla”, kaže djevojka.

Dodaje i kako joj je “doktor” počeo prijetiti:

“Slao mi je poruke s najgnjusnijim uvredama i prijetnjama: “Slomiću te k********”, “Ubiću te”, Smrdljiva mala f****** presešće ti”, “Sve ću ti naplatiti”… Zbog svega toga bojim se za svoj život, ali i živote članova moje obitelji. Živim u konstantnom strahu jer nisam sigurna na što je sve spreman.”

Žena iz Zagreba: ‘Umalo sam ostala bez usne’

Lažni doktor Sava obučavao je i liječnike u Albaniji kako se obavljaju estetski zahvati. Kako navodi Kurir, on je 2017. godine, kada je imao svega 19 godina, držao predavanja i pokazivao svoje “sposobnosti” doktorima u klinici “La clinique de Paris” u Tirani. Na internetskoj stranici ove klinike obavljena je i snimka na kojoj se Knežević hvali vrhunskim tretmanima koje radi u ovoj klinici.

Među Savinim žrtvama navodno ima i Hrvatica pa tako mediji u Srbiji navode slučaj mlađe žene iz Zagreba, jedna od Kneževićevih žrtava koja je zbog nestručno odrađenog zahvata umalo ostala bez usne.

“Koliko daleko je išao, najbolje govori da je na svoj Instagram postavljao slike uspješno odrađenih tretmana jednog poznatog azerbejdžanskog kirurga, a kada sam ga pitala zašto postavlja nešto što nije njegov rad, rekao mi je da je to njegov učenik. Tek kasnije, kada sam shvatila da je prevarant, kontaktirala sam tog liječnika koji mi je rekao da nikad nije čuo za Savu Kneževića”, navodi žena iz Hrvatske.

Reklamirale ga reality zvijezde

U cijeli slučaj upletene su i neke reality zvijezde koje su Savu reklamirale na društvenim mrežama, a zauzvrat dobivale besplatne usluge od njega. Tako su, niti ne sluteći, postale i njegove žrtve.

Bivša sudionica “Zadruge” Jelena Krunić kaže da je za Savu prvi put čula kada ju je pozvao da bude “ambasador” njegove klinike:

“Otišla sam u ordinaciju koja izgledala svjetski, perfektno. Sve je djelovalo jako profesionalno, rekla sam mu da mi je potreban botoks, pa smo se dogovorili da on to odradi u zamjenu za reklamu, čak se ponudio i da mi napravi liposukciju. Kad je posao odradio, nisam bila zadovoljna. Praktički nikakav efekt nije postignut. Izgledalo je kao da mi je ubrizgao običnu fiziološku otopinu. Već tada mi je postalo sumnjivo. Prve sumnje javile su se kada mi je početkom godine dr. Nina Mićić, koja je radila kod njega, rekla da ga je prijavila inspekciji. Bio je baš uplašen i to mi je bio prvi signal za uzbunu”, rekla je ona za Kurir i dodala:

‘Ispričavam se svima…’

“Nisam ja jedina poznata osoba koja ga je reklamirala, očito smo mu bile potrebne kako bi privukao što veći broj mušterija. Ispričavam se svakoj djevojci i momku koje sam navela da odu kod tog prevaranta. On gazi preko mrtvih kako bi došao do novca. Kako se nikad nije zapitao što bi bilo da se neko nije probudio poslije operacije?! Obiteljski organizirani kriminal, eto to je to”.

Na Instagram profilu Kneževićeve ordinacije 2019. godine osvanula je i slika pjevača Darka Lazića, koji je također bio Savin pacijent.

“Dragi naš Darko je razumio moderne tehnike rješavanja bola”, pisalo je u objavi.

Darko se o ovome nije oglasio.

Kupio luksuzni stan, Mercedes, vrijednu opremu…

Sava će sada morati dokazati otkud mu novac za stan od 250.000 eura u luksuznom naselju Beograd na vodi, Mercedes CLA klase kao i modernu medicinsku opremu. Pretpostavlja se kako je na ilegalnim operacijama zaradio milijune i da nije plaćao porez. Pacijenti tvrde da su mu novac za operacije prebacivali preko Western Uniona. Porezni inspektori detaljno će pročešljati njegovu imovinu i račune. Dokaže li se da je imovinu stekao na ilegalan način, i za taj prijestup prijeti mu kazna zatvora.

Unatoč optužbama za nadriliječništvo i utaju poreza, prema važećim zakonima u Srbiji, Sava će, bude li osuđen na zatvorsku kaznu, iza rešetaka moći provesti najviše tri godine.

“Da je došlo do smrtnog ishoda, kazna bi bila dosta stroža, do 12 godina zatvora, ali budući da nije, on može dobiti najviše tri godine”, smatra odvjetnik Ljubiša Živadinović.