KAOS U KIRGISTANU NAKON IZBORA: Prosvjednici upali u parlament i izvukli bivšeg predsjednika iz zatvora

Prosvjednici su u Kirgistanu u utorak rano ujutro upali u središnju administrativnu zgradu u glavnome gradu Biškeku nakon parlamentarnih izbora tijekom vikenda, kojima osporavaju rezultate, a iz zatvora su oslobodili bivšeg predsjednika, no aktualni šef države tvrdi da je stanje pod kontrolom, prenose agencije.

Skupina je upala u Bijelu kuću, gdje su smješteni ured predsjednika Soronbaja Ženbekova i parlament, objavila je novinska agencija Akipress, prenosi agencija dpa.

Lokalni mediji prenijeli su da su pristaše oslobodili zatvorenoga bivšega predsjednika Almazbeka Atambajeva (64) iz zatvora državnog odbora za nacionalnu sigurnost.

Prosvjednici, koji traže ostavku predsjednika Ženbekova i održavanje novih parlamentarnih izbora, nisu naišli ni na kakav otpor, tvrde očevici na koje se poziva agencija France presse.

Oporbeni političar i bivši dužnosnik Kursan Asanov preuzeo je ministarstvo unutarnjih poslova, kazao je u utorak glasnogovornik tog ministarstva, a prenosi Reuters.

Former Kyrgyz President Almazbek Atambayev was released by demonstrators from a detention center of the State Committee for National Security on Tuesday. https://t.co/qiumF2PPqQ pic.twitter.com/QmSokoFfaF

