KAOS NA GRANICI TURSKE I GRČKE: 500 vojnika ispaljivalo suzavac na stotine migranata, ipak su uspjeli ući: ‘Jesmo u Grčkoj?’

Tisuće ljudi tiskale su se u subotu na graničnom prijelazu Kastanies, a oko 500 grčkih vojnika i policajaca sporadično je ispaljivalo suzavac kako bi im spriječili ulazak iz Turske u EU, piše francuska agencija AFP o razvoju situacije pošto je Turska pustila migrante put Europe.

Nekoliko kilometara dalje, stotine izbjeglica uspjele su ući na sjever Grčke nakon što su u zoru prešle rijeku Evros, koja se 200 km proteže uz granicu, prenosi AFP.

“Jesmo u Grčkoj?”, pitao je mladi Afganistanac koji je prešao granicu sa skupinom od 20 osoba. “Gdje možemo naći taksi ili vlak do Atene”, pitao je netko drugi.

Počele ophodnje

Otkako je Turska u petak objavila da će migrantima otvoriti granice za put do Europe, grčki vojnici i policija pojačali su ophodnje duž rijeke Evros i preko zvučnika objavljuju upozorenja o zabrani ulaska u Grčku.

Ali za nadzor to je prostrano i nepristupačno područje. Grčke vlasti koriste se dronovima kako bi lokalizirale migrantske skupine.

“Neprestance ih uhićujemo”, rekao je grčki policajac koji je s kolegama priveo deset migranata. Većinom se radi o mladim muškarcima iz Afganistana, bez prtljage.

Na sporednim cestama, skupine izbjeglica neprestano hodaju, neki su izgubili obuću u rijeci, neki su prekriveni blatom i iscrpljeni nakon višesatnog boravka na hladnoći i kiši.

Nadaju se doći do predstavnika UN-a

Pokušavaju stići do Soluna, drugoga grada zemlje, ili do Atene gdje se nadaju doći do predstavnika Ujedinjenih naroda.

“Hodamo četiri dana, prešli smo rijeku jer nije bila visoka”, ispričao je 36-godišnji Iranac.

“Želim stići do Albanije i od tamo nastaviti dalje u Europu”, rekao je jedan izbjeglica koji prelazi granicu sa skupinom Afganistanaca i Afrikanaca.

U selu Marassia, nedaleko od rijeke vlasnica kavane “redovito viđa izbjeglice, ali to što se zbiva od petka neviđeno je. Čini se da iz Turske stižu tisuće izbjeglica”, ispričala je.

Nekoliko metara dalje, afganistanske obitelji sklonile su se u kapelicu. Tu je petero gladne djece u mokroj odjeći, koja traže pomoć i hranu.

Čeka se odluka “šefice” EU Angele Merkel

Na graničnom prijelazu Kastanies (ili Pazarkule u Turskoj) oko 4000 migranata, Afganistanaca, Sirijaca, Iračana okupilo se iza ograde, navodi grčki policijski izvor i dodaje da ih je ranije bilo 1200.

Sirijac koji čeka s turske strane objašnjava da je stigao jučer (u petak) navečer i da čeka prelazak u Grčku.

“Ali Grci su zatvorili ulaze, čekamo da ih otvore i ako to ne učine prijeći ćemo ilegalno. Ni govora da se vratimo u Istanbul”, objašnjava.

“Više ništa nemamo, više nemamo novaca”, rekao je 20-godišnji Afganistanac koji je platio 1000 turskih lira (ili 150 eura) za taksi iz Istanbula.

“Turska i njezin predsjednik otvorili su granice da nam omoguće prolazak u Europu jer je u Turskoj stanje teško”, objašnjava jedan Egipćanin. “Ali Grci nas ne puštaju i čekamo odluku šefice Europske unije, Angele Merkel, rekao je pogrešno atribuirajući njemačkoj kancelarki dužnost predsjednice Euorpske komisije.

“Čekat ću, neću otići, čekat ću dok otvore granicu jer nemam drugog izbora”, govori Iranka koja šest godina živi u Turskoj.

Oko improviziranih ležaja žene i djeca zamotani u pokrivače, s kapama preko lica štite se od suzavca koji ispaljuju grčki policajci.

Neki su se popeli na stabla, dugi lome beton i bacaju komade na grčku stranu.

S grčke strane Panagiotis Harelas, predsjednik graničara pokazuje novinarima da su neke od tih granata proizvedene u Turskoj. “Suočeni smo s turskom propagandom i turskim suzavcem”, zaključio je.