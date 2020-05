KAO U ‘ISIJAVANJU’, SAMO ŠTO JE ON POTPUNO SAM: Daniel već dva mjeseca živi u luksuznom hotelu. Ima isti bizaran zadatak svaki dan

Osim što obavlja svoj posao puštanja vode kroz ukupno 1400 slavina u zgradi, Daniel je odlučio dodatno se potruditi pa je još u ranoj fazi epidemije namjestio zastore i rasvjetu u nekim sobama kako bi kreirao ogromno srce na hotelskoj fasadi

Luksuzni Grand Hotel u Barceloni čeka kraj ‘lockdowna’ kako bi ponovno otvorio sobe gostima, a za to vrijeme zjapi gotovo prazan – unutra živi jedan čovjek. Daniel Ordoñez u W hotelu smještenom u Barceloni stanuje od ožujka, potpuno sam.

Svakih pet dana dužan je otvoriti svih 1400 slavina u hotelu s pogledom na more koji lokalci zovu ‘Sidro’ zbog njegova oblika. Svaka slavina mora curiti oko pet minuta, pa mu taj zadatak naposljetku oduzme cijeli dan.

“Ovo je vjerojatno najdosadniji dio mojeg posla, no on je neizbježan kako bi se spriječila jedna vrsta upale pluća koja se može proširiti zbog bakterija u vodi – legionarska bolest.

Sam je u hotelu već dva mjeseca

Ordoñez je zadužen za održavanje hotela u kojem živi sam već dva mjeseca, otkako je počela epidemija koronavirusa, piše New York Times. On je pristao samoizolirati se u hotelu kako bi se spriječilo propadanje zdanja koje bi odgodilo otvaranje hotela. Živi sam na 24. katu, uživa u prekrasnom pogledu na plažu i grad. “Na početku sam mislio da ću ovdje provesti dva tjedna. Sada sam ovdje već osmi tjedan, a kraju cijele priče ne nazire se kraj”, kazao je Daniel.

Nekima bi boravak u ogromnom hotelu sa 27 katova, šetnje po samotnim salonima ili svakodnevna samoća za večerom bile previše, no Ordoñez s time nema problema. “Bilo je malo čudno gledati mojih nekoliko čarapa kako se vrte u perilici u golemoj prostoriji za pranje rublja, no i na to sam se navikao”, rekao je smijući se.

Počelo je postupno ublažavanje mjera

U Španjolskoj je od koronavirusa umrlo nešto više od 27 tisuća ljudi, radi se o europskoj zemlji koja je pretrpjela prilično jak udarac pandemije. Ovaj mjesec vlada u Madridu počela je s postupnim ublažavanjem restrikcija kako bi i ova zemlja uskoro ušla u “novo normalno”. No kada će se Španjolska oporaviti od krize, budući da se radi o zemlji koja 12 posto BDP-a vuče iz turizma, za to još nema indikacija.

Od petka stranci koji ulaze u zemlju moraju biti u 14-dnevnoj karanteni, a to je mjera koja će na snazi ostati “sve dok bude potrebno”, prenosi New York Times. Zemlja, logično, želi izbjeći uvezene slučajeve koji bi mogli anulirati rezultate “lockdowna”, upozorio je španjolski ministar zdravstva.

‘Ovo je i prije bio moj drugi dom’

Ordoñez (37) ne žali što je prihvatio zadatak zbog kojeg se iz predgrađa Barceloni morao preseliti u sobu pustog hotela. Ponovno bi učinio isto i ostao koliko je potrebno u hotelu u kojem poznaje svaki kutak, od ventilacijskih otvora do podrumskih prostorija. “Ovo je već bio moj drugi dom, i prije lockdowna”, izjavio je Daniel.

Barcelona je lani privukla gotovo 12 milijuna posjetitelja, a prije nego što je stigao koronavirus, građani i političari debatirali su o utjecaju turista koji stižu s kruzera i umnožavanju Airbnb tipova smještaja koji su podigli cijene nekretnina u centralnom dijelu metropole.

Španjolsku čeka kriza

Sada Španjolskoj prijeti velik ekonomski gubitak. Procjenjuje se da će zarada od turizma u Španjolskoj pasti za gotovo 60 milijardi eura, i to samo ove godine.

Zbog potencijalne velike krize Europska je komisija odlučila dopustiti ublažavanje putničkih restrikcija za zemlje sa sličnom razinom epidemije. Komisija se nada da će to na kraju dovesti do povratka slobodnog kretanja između 27 članica EU-a. No, ova odluka nije obvezna za zemlje članice i vjerojatno je da će se članice držati svojih vlastitih politika.

Jedna noć u penthouseu W Hotela u Barceloni stoji oko 13 i pol tisuća eura. Menadžment hotela nije htio govoriti o financijskim posljedicama zatvaranja hotela. No, roditeljska firma, Marriott, objavila je pad u zaradi za prvu četvrtinu godine. Navode i kako je prihod po dostupnoj sobi u travnju pao za 90 posto.

Daniel je stvorio španjolski simbol solidarnosti

Budući da je u hotelu sad potpuno sam, Ordoñez koji inače vodi ekipu od 20 radnika na održavanju hotela, susreo se s nekim izazovima. No, rad u pustom prostoru ima svojih dobrih strana, kaže Daniel.

Osim što obavlja svoj posao puštanja vode kroz ukupno 1400 slavina u zgradi, Daniel je odlučio dodatno se potruditi pa je još u ranoj fazi epidemije namjestio zastore i rasvjetu u nekim sobama kako bi kreirao ogromno srce na hotelskoj fasadi.

Taj je znak postao simbol solidarnosti sa španjolskim zdravstvenim radnicima, a otkako je promenada ponovno otvorena, mnogi se građani fotografiraju ispred velikog srca.

“To mi se činilo kao odličan način za povezivanje s vanjskim svijetom”, zaključio je Daniel.

