KAO U HORORU, SIN SILOVAO MAJKU: Naredio joj da se skine, a ona ga preklinjala da je radije ubije

Prije nego što ju je silovao, sin je majci navodno rekao da bi trebali živjeti kao muž i žena, ali da to ‘ni crna zemlja ne smije znati’

Sarajevski istražitelji ostali su u šoku nakon što im se obratila 83-godišnja žena iz IIlijaša prijavivši svoga 50-godišnjeg sina A. R. da ju je brutalno silovao, piše Dnevni avaz. Nakon što su slučaj preuzeli istražitelji Sektora za krvne i seksualne delikte MUP-a Kantona Sarajevo te provjerili navode iz staričine prijave, policija je u ponedjeljak uhitila 50-godišnjaka tereteći ga za silovanje i rodoskvrnuće.

Prema staričinim riječima, nemili događaj zbio se u noći s prošle subote na nedjelju u kuću u kojoj zajedno žive. Sin ju je, kaže, pozvao u spavaću sobu “da o nečemu popričaju”.

‘Ni crna zemlja to ne smije znati’

Navodno joj je kazao da bi trebali živjeti kao muž i žena, ali da to “ni crna zemlja ne smije znati”. Starica kaže da se uplašila njegovih riječi i odbila ići u spavaću sobu, na što ju je pohotni sin uhvatio i prenio na bračni krevet te joj naredio da se skine.

Kada je starica to odbila, sin ju je, tvrdi, počeo grubo dirati po prsima. Ona ga je plačući odgurivala od sebe i preklinjala ga da je radije ubije, nego da to radi. No, kako piše Dnevni avaz, njega to nije zaustavilo, već joj je prekrio rukom usta i silovao je. Nakon uhićenja, 50-godišnjak je u policiji negirao počinjenje kaznenog djela.

