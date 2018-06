KANADA BEZ RIJEČI NAKON RAZDVAJANJA OBITELJI MIGRANATA: ‘Ono što se događa u SAD-u je jednostavno neprihvatljivo’

Oko 2.300 djece i mladih migranata su odvojeni od svojih roditelja, optuženih da su ilegalno prešli američku granicu.

Kanada je ostala “zaprepaštena” zbog razdvajanja obitelji migranata koji ilegalno ulaze u Sjedinjene Države, rekao je u srijedu ministar za imigracije te države Ahmed Hussen, dodavši kako Ottawa prati koliko američke vlasti poštuju ljudska prava.

‘Dječji život je vrijedan, njihovo blagostanje mora biti naša prva obveza’

“Ono što se događa u SAD-u je jednostavno neprihvatljivo”, rekao je i ministar prometa Marc Garneau govoreći pred zastupnicima saveznog parlamenta. “Kanađani su ostali bez riječi gledajući fotografije koje stižu iz SAD-a. Dječji život je jako vrijedan, kao i njihova sigurnost, a njihovo blagostanje mora biti naša prva obaveza”, istaknuo je Hussen. On je u parlamentu u Ottawi ispitivan o oko 2.300 djece i mladih migranata koji su odvojeni od svojih roditelja, optuženih da su ilegalno prešli američku granicu. Kanadski zastupnici su raspravljali o zadržavanju američko-kanadskog sporazuma o “sigurnim zemljama trećeg svijeta” koji je na snazi od kraja 2004. i u kojem stoji da osoba koja traži azil mora to učiniti u prvoj državi u kojoj je stigla, bila to Kanada ili Sjedinjene Države.

‘Moramo nadzirati poštivanje prava na azil’

“Mi smo po zakonu o zaštiti imigracije primorani nadzirati poštivanje prava na azil Sjedinjenih Država kako bi bili sigurni da američki sustav azila uvijek poštuje kriterije za sigurne zemlje trećeg svijeta”, dodao je taj ministar somalijskog podrijetla. “Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice u Kanadi došao je do istog zaključka i mi nastavljamo pratiti ovaj razvoj događaja”, zaključio je.