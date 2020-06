KAMION CISTERNA NALETIO NA PROSVJEDNIKE NA AUTOCESTI: Kad je vozač izašao van, demonstranti ga pretukli

Kamion cisterna naletio je na prosvjednike na međudržavnoj autocesti u Minneapolisu, ali nitko od sudionika pohoda nije ozlijeđen, izjavio je Reutersov svjedok. Vozač je potom izašao iz kamiona pa su ga demonstranti pretukli, rekao je Reutersov svjedok. Kamion cisterna uletio u prosvjednike na autocesti Minneapolis, svjedoči Reuters.

A semi truck full of gas tried running us over while we’re peacefully protesting on 35W bridge. #protests2020 #Minneapolisprotests #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/hXokVBnlsA

— ethnic spice lattè (@ariatriplex) May 31, 2020