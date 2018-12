KAMERE UHVATILE DRAMATIČNU BURNU SVAĐU JUNCKERA I MAY: ‘Kako si me nazvao jučer? Nazvao si me nebuloznom?!’

‘Imala sam tvrdu raspravu s Jean-Claude Junckerom’, rekla je novinarima na press konferenciji Theresa May

Britanska premijerka Theresa May imala je u petak pred sastanak Europskog vijeća u Bruxellesu kratki verbalni sukob s predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom oko pitanja je li ju u četvrtak nazvao “nebuloznom”.

Theresa May, pod žestokim pristiskom kod kuće oko pitanja brexita, tijekom jutra je željela od Junckera dobiti pojašnjenje njegovih jučerašnjih izjava.

Angažirani čitači usana

Na službenoj snimci na kojoj se vide njih dvoje kako razgovaraju uoči početka sjednice u Bruxellesu uočava se da se britanska premijerka nervozno obraća Junckeru koji ju drži za nadlakticu i klima glavom.

Iako se ne čuje što si govore, angažirani čitači s usana u Bruxellesu kažu da je May upitala: “Kako si me nazvao? Nazvao si me nebuloznom, jesi”.

Juncker je uzvratio: “Ne, ne, nisam nisam”.

Uspio ju smiriti

May je kasnije na konferenciji za novinare rekla da Junckerov komentar kojim ju je navodno nazvao “nebuloznom” nije bio upućen njoj nego cijeloj raspravi koja se u četvrtak vodila na Europskom vijeću.

“Imala sam tvrdu raspravu s Jean-Claude Junckerom”, rekla je novinarima na press konferenciji. “Mislim da je to vrsta rasprave koju možete imati kada ste razvili radne veze i dobro surađujete”.

“Ono što se pokazalo .. bilo je da je Juncker govorio općenito o debati kada je upotrijebio tu riječ”, pojasnila je May.

Juncker je na konferenciji za novinare u četvrtak navečer izjavio: “Ova rasprava je nešto nebulozno i željeli bismo pojašnjenja”.