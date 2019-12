KAKO TRGOVCI LJUDIMA VREBAJU DJECU NA INTERNETU: Za žrtve iz Rusije i Srbije plaćaju i po 120.000 dolara jer su ‘najčišće’

Trgovina ljudima je najbrže rastuća grana kriminalne ‘industrije’ te ubire godišnji profit veći od 152 milijarde dolara

Podaci Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima iz 2018. godine pokazuju da je 76 osoba bilo žrtvama trgovine, a njih 71 čak je srpske nacionalnosti. U današnjoj internetskoj eri još je lakše pronaći žrtve pa trgovci ljudima svoje žrtve pronalaze na društvenim mrežama. Kako prenosi Telegraf, predatori vrebaju djevojčice i djevojke u dobi od 11 do 25 godina, a pedofili plaćaju vrtoglave cifre za snimke nedopuštene spolne radnje nad djecom od nekoliko mjeseci do tri godine. Inače, trgovina ljudima je najbrže rastuća grana kriminalne “industrije” te ubire godišnji profit veći od 152 milijarde dolara.

“Najveći problem je univerzalni profil trgovca te se s tim policija najviše bori. Zapravo ne postoji univerzalni profil jer među njima ima i poljoprivrednika, liječnika, svećenika. Često je riječ o visoko obrazovanim ljudima koji djeluju kao neka vrsta psihologa, a osim toga su vrlo uglađeni manipulatori. Statistika pokazuje da je profil trgovca uglavnom muški, no postoje i žene koje su bile u lancu trgovine ljudima koje su kasnije postale trgovkinje”, rekla je za Telegraf predstavnica zaklade UNITAS Aleksandra Urošević.

U roku tjedan dana kupac mora platiti za osobu

Djevojčice koje postaju žrtve najčešće dolaze iz obitelji koje su u lošoj financijskoj situaciji te u kojima je najčešće prisutna socijalna izolacija kao što su obitelji alkoholičara ili ovisnika o drogi.

“Poznata je činjenica da se jedna osoba, koja se kupi, mora otplatiti u roku od sedam dana. Vrlo je jasno onda zašto dolazi do same trgovine i zašto su motivirani da negdje mapiraju našu djecu na internetu. Prema podacima za Srbiju, na društvenim mrežama u svakoj sekundi postoji 700.000 predatora, odnosno ljudi koji se bave trgovinom ljudima. Je li to pedofil ili osoba koja vrbuje djecu za seksualnu eksploataciju, za obavljanje nekakvih kriminalnih radnji pod prinudom…”, objašnjava Urošević za Telegraf.

Kako kaže predstavnica UNITAS zaklade, neslužbeni podaci pokazuju da su djeca iz Srbije i Rusije najskuplja na tržištu i koštaju 120.000 eura jer su “najčišća”.

Kako dolaze do djece

“Trgovac na društvenim mrežama stupa u kontakt s djevojčicama od 11 godina i s djevojkama do 25. U tim godinama djevojke odlikuju neki atributi koje trgovci mogu lako prodati. Ako se trgovac, detaljnim pregledom vašeg profila na Facebooku, zainteresira za vas, on ima vašu cjelokupnu sliku i to zbog fotografija, filmova i glazbe, stvari koje objavljujete, interesa… Trgovci tada sklapaju profil osobe – je li depresivna, što joj nedostaje, kakvi su odnosi u društvu, obitelji”, govori Urošević i dodaje da je osnovni čimbenik koji dijete čini ranjivim zapravo nezadovoljenje psihološke potrebe za sigurnošću i pripadanjem.

Preporuke za roditelje i odrasle osobe kako se ne bi našli na meti predatora su: zaključani profil na društvenim mrežama i da su prijatelji na društvenim mrežama s osobama koje poznaju. Dijete ne bi trebalo biti označeno na fotografijama, ali ni lokacija gdje se nalazi. Osim toga, preporučuje se da dijete ne bi trebalo detaljno opisivati osobne interese.

Što je ‘cyber jazbina’?

“Cyber jazbina je visoko organizirana kuća koju trgovci iznajmljuju kako bi na različite načine mogli regrutirati djecu koju izlažu seksualnom zlostavljanju ili fizičkom maltretiranju i seksualnom zlostavljanju. Tu se obavljaju fotografiranja djece u raznim pozama ili snimke nedopuštenih radnji s maloljetnim osobama, da bi se zatim taj materijal distribuirao preko ‘dark weba’. Od nekoliko ovakvih fotografija ili snimaka, trgovac može biti financijski osiguran za cijeli život”, ističe Urošević.

U srpskim medijima je 2018. odjeknula gnjusna vijest da su u Bačkom Petrovom Selu uhićeni austrijski državljani zbog zloupotrebe najmanje devet djevojčica u dobi od 11 do 14 godina. Njih dvoje su djeci za te fotografije i snimke koje su distribuirali preko interneta plaćali između 500 i 1000 dinara. To je iznos od otprilike 32 i 64 kune. No, to nije ono najgore u cijeloj priči. Istraga je utvrdila da su se pojedine djevojčice fotografirale uz roditeljski pristanak. I njihovi roditelji su dobili dio novca za to. Urošević kaže da su pedofili spustili svoj kriterij potražnje na djecu od nula do tri godine jer snimke s djecom te dobi donose najviše novca.

Osim na internetu zamke se kriju u oglasima za određene poslove

Najčešće se trgovina ljudima krije iza oglasa za poslove koje se tiču modnih agencija, salona za masažu, agencija za poslovnu i eskort pratnju, barova, striptiz klubova te studiranja u inozemstvu. No, ipak najveći prostor za vrbovanje nalazi se na internetu.

“Kada vidite da netko traži lijepu i mladu osobu i nudi joj dobru zaradu, to je apsolutno jasan znak da netko nekoga vrbuje. Kako se zaštititi u takvoj situaciji? Tako što istražite tu firmu koja vam se nudi, potražite je na APR-u. Ako postoji PIB i broj fiksnog telefona, onda je to legitimno poslovanje. Ali, kada tvrtka nije registrirana, a nudi veliku zaradu mladoj osobi, tada vam se treba upaliti lampica”, govori Aleksandra Urošević za Telegraf.

Prostitutke u Srbiji su uglavnom žrtve trgovine ljudima

Kako prepoznati žrtvu i kako prepoznati osobu koja se dobrovoljno bavi prostitucijom te osobu koja je prisiljena baviti se tim poslom, neke su od tema o kojima zaklada UNITAS drži predavanja. Urošević govori da kada je riječ o prostituciji, da se ona osim na ulici, odvija i u hotelima gdje i sami vlasnici od toga imaju prihod. “Velika grupa brendiranih djevojaka, koje na sebi imaju neki žig, dovoljan je znak da se radi o prinudnoj prostituciji”, objašnjava Urošević. Kako kaže, u Srbiji i dalje postoji stigma da je riječ o prostitutkama koje su pristale dati svoje tijelo za novac i da je riječ o nemoralnim ženama koje su same krive što su se našle u takvoj situaciji.

“Upravo zbog neprihvaćanja društva, žrtve trgovine ljudima često se vraćaju svojim mučiteljima, odnosno trgovcu ljudima jer je to jedina atmosfera i životni okvir koji ona poznaje i u okviru kojeg može funkcionirati. Duše žrtava su životno amputirane. Zato im moramo pomoći da postanu ravnopravni članovi društva”, kaže Aleksandra Urošević.

