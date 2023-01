Osim što su postali jeftino topovsko meso na prvim linijama, borci skupine Wagner pokazali su se i kao iznimno učinkovito sredstvo tijekom ruskog napada na Bahmut. Otkrivaju to dokumenti ukrajinskih obavještajnih službi do kojih je došao CNN. Grupa Wagner privatna je vojna kompanija kojom upravlja nekadašnji Putinov kuhar Jevgenij Prigožin, a koji se posljednjih tjedana često pojavljivao na prvoj liniji fronte želeći prisvojiti zasluge za rusko napredovanje u Ukrajini. Naime, wagnerovci su intenzivno sudjelovali u osvajanju Soledara i područja oko tog ukrajinskog grada.

Spomenuto ukrajinsko obavještajno izvješće iz prosinca 2022. zaključuje kako Grupa Wagner u borbi predstavlja jedinstvenu prijetnju iz neposredne blizine, čak i ako trpi izvanredne gubitke. "Smrt tisuća Wagnerovih vojnika nije važna za rusko društvo", tvrdi se u izvješću.

"Jurišne skupine ne povlače se bez zapovijedi... Neovlašteno povlačenje tima ili povlačenje bez ranjavanja kažnjava se pogubljenjem na licu mjesta", stoji u dokumentima.

Nemilosrdni zapovjednici

Presretnuti telefonski razgovori do kojih je došao ukrajinski obavještajni izvor i koje su podijelili s CNN-om također ukazuju na nemilosrdan stav zapovjednika na bojnom polju. U jednom se čuje kako vojnik govori o drugom borcu koji se pokušao predati Ukrajincima.

"Uhvatili su ga i odsjekli mu je*ena muda", rekao je vojnik.

CNN nije mogao neovisno potvrditi autentičnost poziva na koji se ukrajinski obavještajci pozivaju.

Tvrde i kako ranjene borce često satima ostavljaju na bojnom polju jer ne smiju samostalno evakuirati ranjenike. "Njihov glavni zadatak je nastaviti juriš do postizanja cilja. Ako napad ne uspije, povlačenje je također dopušteno samo noću", stoji u izvješću.

Preinake u ruskoj vojsci

Ukrajinska analiza tvrdi i da je jedino Wagnerova taktika učinkovita na bojištu u Ukrajini. Slabo obučena i demoralizirana regularna ruska vojska nije postigla veće uspjehe u ratu.

Obavještajci iz Kijeva čak vjeruju da zapovjednici ruske vojske rade preinake u svojim redovima kako bi na terenu djelovale više kao spomenuta plaćenička skupina.

"Umjesto klasičnih bataljunskih taktičkih skupina, predlažu se jurišne skupine. To bi bila značajna promjena tradicionalnog ruskog oslanjanja na veće, mehanizirane jedinice", smatraju Ukrajinci.

Dodaju kako Grupa Wagner raspoređuje svoje snage u manje mobilne skupine od desetak ili manje boraca iskorištavajući obavještajne podatke bespilotnih letjelica u realnom vremenu.

Poznato je kako je Grupa Wagner regrute tražila u zatvorima diljem Rusije, a po svemu sudeći upravo se osuđenici najčešće koriste u prvom valu napada i u njihovim je redovima najviše žrtava.

Ipak nije sve tako savršeno?

I dok ukrajinski obavještajci strepe od wagnerovaca, voditeljica ruske nevladine udruge 'Russia Behind Bars' tvrdi kako je ta plaćenička organizacija u Ukrajini pretrpjela ogromne gubitke.

"Prema našim podacima, do kraja prošle godine regrutirali su oko 43 tisuće boraca. Sada ih je najvjerojatnije više od 50 tisuća. No, od svih njih se sad samo 10 tisuća bori na bojištu. Svi ostali su ili ubijeni, ili su nestali, ili su dezertirali, ili su se predali", tvrdi Olga Romanova, a prenosi The Daily Beast.

O teškim gubicima Grupe Wagner nedavno su govorili ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i koordinator Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće John Kirby.

"Područje oko Soledara prekriveno je leševima osvajača. Ovako izgleda ludilo", rekao je Zelenski.

Vijest o raspadu Wagnerovih formacija u Ukrajini dolazi u trenutku kada plaćenička skupina ima nesuglasica u odnosima s Kremljom. Vladimir Putin se već neko vrijeme oslanja na borbenu moć Grupe Wagner, no nakon osvajanja Soledara je ušao u sukob s Prigožinom jer je ustvrdio da su snage ruske vojske zaslužne za taj trijumf što se šefu Wagnera nikako nije svidjelo.