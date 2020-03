KAKO SU DRUŠTVENE MREŽE U OVOJ ZEMLJI SRUŠILE VLAST: Stao pred vilu bivšeg ministra, polijepio plakate i rekao: ‘Dobar dan, mafijo!’

Matovič je nekoliko tjedana pred izbore uzburkao političku scenu Slovačke i postao heroj društvenih mreža kada je iz Cannesa poslao video-poruku u kojoj s nekolicinom svojih kolega stoji pred vilom jednog bivšeg slovačkog ministra

Na izborima u Slovačkoj je pobijedila oporbena stranka desnog centra OlaNO (Obični ljudi i nezavisne ličnosti) sa osvojenih 25 posto glasova ili 53 od ukupno 150 mandata u parlamentu. Ljevičarska stranka SMER koja je dosada bila na vlasti osvojila je nešto više od 18 posto glasova (38 mandata).

Stranka SMER je više od deset godina dominirala na slovačkoj političkoj sceni. Smatra se da su birači na ovim izborima kaznili tu stranku zbog velikih razmjera korupcije u državi, kao i zbog ubojstva investigativnog novinara Jana Kuciaka i njegove zaručnice u veljači 2018. godine. Kuciak je pisao o umiješanosti političara i privrednika u korupciju. Trenutno se zbog tog ubojstva sudi jednom poduzetniku s jakim vezama u politici, piše Deutsche Welle.

Vođa OlaNO-a Igor Matovič je poduzetnik koji je ranije bio član i kandidat stranke Sloboda i Solidarnost (SaS). Na parlamentarnim izborima 2010. je osvojio četvrto mjesto. SaS je ušla u vladajuću koaliciju, a Matovič je glasao protiv toga, zbog čega je isključen iz stranke. Godinu dana kasnije je osnovao stranku OlaNO.

Postao heroj društvenih mreža

Matovič je nekoliko tjedana pred izbore uzburkao političku scenu Slovačke i postao heroj društvenih mreža kada je iz Cannesa poslao video-poruku u kojoj s nekolicinom svojih kolega stoji pred vilom jednog bivšeg slovačkog ministra. U pozadini se vidi Azurna obala. Matovič je uz pozdrav: Dobar dan, Mafijo! obljepio ulazna vrata vile bijelim plakatima s državnim grbom i natpisom: “Vlasništvo Slovačke Republike”.

Poraženi SMER, prema dosadašnjim informacijama, nije imao nikakave primjedbe na regularnost izbora i prihvatio je pobjedu OLaNO-a. Inače, još uvek aktualni premijer Slovačke Peter Pellegrini je nekoliko dana pred izbora prebačen u bolnicu zbog infekcije dišnih puteva s visokom temperaturom.

Minhenski list Süddeutsche Zeitung piše da je OlaNO “Naklonjen EU-u i NATO savezu te da bi sa tri liberalne i konzervativne stranke sada mogao formirati koaliciju političkog centra i desnice”. Ovaj dnevnik na svom portalu napominje da je Matovič svojevremeno izrazio i spremnost da vlada zajedno s desničarskom strankom Mi smo porodica, koja se pobratimila s francuskim desničarima Marine Le Pen.

Frankfurter Rundschau u naslovu svog teksta Matoviča zove „prividnim čistuncem” i donosi svakako najčešću rečenicu koja se u njemačkoj štampi može pročitati o ovoj temi: „Ovu pobjedu nitko nije očekivao”. „Ne samo što je ultranacionalist Marian Kotleba sa 7,9 posto ostao daleko ispod očekivanja na koja su ukazivala ankete, već je i vladajuća stranka SMER-SD ljevičarskog populiste Roberta Fica pala za deset posto na samo 18,3 posto. Glavni razlog za to je bila istraga o ubojstvu Kucijaka, koja je otkrila umreženost politike, privrede i pravosuđa s mafijom. Fico je zbog toga 2018. dao ostavku i prepustio vladanje svom bezbojnom stranačkom kolegi Peteru Pellegriniju. Ovaj je nakon izbora ponudio Matoviču suradnju, ali je odbijen tvrdim riječima: S mafijom ne razgovaramo!”

“Premalo se zna o tome što nova politička zvijezda zaista ima za ponuditi. Tokom predizborne kampanje on se oslanjao na spektakularne akcije. To je imalo svojevrsnu privlačnost, ali osim određenog populizma prema starim elitama nije pokazivalo kojim pravcem bi on mogao krenuti”, piše Frankfurter Rundschau.

Ogorčenje zbog ubojstva novinara

Ugledni tjednik Der Spiegel piše da je “Na izbornu odluku Slovaka utjecalo ogorčenje zbog ubojstva novinara, a posljednjih tjedana je čitava zemlja pratila suđenje oligarhu Marijanu Kočneru. On je optužen da je bio nalogodavac ubojstva Jana Kucijaka i njegove zaručnice, koji je time htio zastrašiti druge novinare koji bi se usudili pisati o njegovim sumnjivim poslovima”.

“Nekoliko dana pred izbore Kočner je osuđen na 19 godina zatvora, ali još ne zbog slučaja Kucijak, već zbog financijskih malverzacija. To suđenje je u očima većine Slovaka definitivno diskreditiralo političku klasu u Bratislavi, prije svega lijevopopulistički SMER. Ta stranka je još od 2006. gotovo bez prekida bila na vlasti. U tom periodu je formirana korumpirana mreža političara, biznismena i polusvijeta. Kočner je bio simbol te mreže.”

Berlinski Tagesspiegel podsjeća da je ubojstvo Kucijaka i posthumno objavljivanje jednog njegovog teksta izazvalo masovne demonstracije protiv slovačke vlade te dovelo do ostavke premijera Robarta Fica. Prošlog petka je u Slovačkoj više od 10.000 ljudi izašlo na ulice kako bi još jednom odalo poštu Kucijaku i njegovoj zaručnici. Ogorčenje zbog ubojstva je doprinijelo i pobjedi liberalne i antikorupcionaške aktivistkinje Zuzane Čaputove na predsjedničkim izborima prošle godine. Matovič je poslije pobjede izjavio da je već telefonirao sa Čaputovom i da će se sa njom sresti u ponedjeljak ili utorak”, piše Tagesspiegel.