KAKO STRAH OD CIJEPLJENJA POSTAJE TEORIJA ZAVJERE? ‘Vlada usijano raspoloženje, zbog toga je jedan čovjek nedavno izveo i napad’

Iz perspektive saveznog Ureda za zaštitu ustavnog poretka, sudjelovanje desničarskih ekstremista na prosvjedima je sve veće i ozbiljnije – u demonstracijama se sve više koriste i antisemitski i antidemokratski simboli i parole

“Sadržaj cjepiva“ napisano je žutom kredom na pločniku na obali rijeke Rajne u Kölnu. Nekoliko metara dalje, izgledom potpuno neupadljiva žena na asfaltu je ispisala „GG“ (kratica za Grundgesetz, njemački Ustav) i zatim prekrižila slova. U punom jeku su pripreme za građanski prosvjed u blizini poznate kelnske katedrale. Skup je odobren i osigurava ga policija, a tema je: “Za naša osnovna prava, protiv obveze nošenja maske i cijepljenja, protiv korona-inscenacije i Zaklade Gates.”

Umjesto očekivanih 50 sudionika, ipak se pojavila samo šačica ljudi, a žena koja drži govor se usprkos mikrofonu jedva čuje od dovikivanja “zatvori usta” koje stiže od nekoliko desetaka protu-demonstranata koji su se pozicionirali u blizini, piše DW. Prizor izgleda gotovo smiješno kada žena uzvikne “Sram vas bilo!” prema grupi, a onda oni glasno odgovore “Sram tebe bilo!”, i tako nekoliko puta. Niže na obali Rajne, na markiranim oznakama, ipak se pojavilo nekoliko desetaka ljudi koji su se pozicionirali u krug uz poštivanje obveznog rastojanja.

Heterogena grupa pronalazi nešto zajedničko

U večernjim satima policija je u priopćenju za medije objavila da je skup “protekao nesmetano” i dodala “da zahtjevi pravilnika o zaštiti od koronavirusa nisu u sukobu sa slobodom izražavanja i pravom na okupljanje”. U proteklih nekoliko tjedana na ovakvim skupovima su se više puta događali napadi na novinare, a kršila se i dozvoljena udaljenost ili se skup čak nije ni najavio.

Sve veći broj okupljanja u njemačkim gradovima – dijelom pod nazivom “Otpor 2020” – privlači heterogenu publiku: pripadnike pokreta Reichsbürger (Građani Rajha), koji negiraju Saveznu Republiku Njemačku kao legitimnu i suverenu, zatim teoretičare zavjera, protivnike cijepljenja, ezoteričare, te ekstremne desničare.

Kucnuo je čas za protivnike cijepljenja

“Naravno da je cijepljenje najbolji način za borbu protiv ove pandemije”, kaže Jan Rathje, koji u Zakladi Amadeu Antonio vodi istraživački projekt o antisemitizmu i teorijama zavjere. “A ideja da će u budućnosti cijepljenja biti obvezna vrlo je široko rasprostranjena među teoretičarima zavjera”, nastavlja on. Međutim, na prosvjedima su sudjelovali i ljudi koji “vjeruju da cijepljenje u konačnici nema ljekovit učinak na društvo, već da ima pojedinačno štetan utjecaj”, objašnjava Rathje.

Prema rezultatima online-istraživanja francuskih znanstvenika u kojem su anketirani roditelji u pet europskih zemalja, Njemačka ima relativno visok udio onih koji odbijaju cijepljenje i koji žele u potpunosti odbiti cijepljenje svoje djece – gotovo tri posto. Po navodima Saveznog centra za zdravstvenu edukaciju (BZgA), skeptika je puno više – oko 20 posto. Istraživanje koje BZgA provodi svake dvije godine pokazuje da stajalište prema necijepljenju generalno postaje sve pozitivnije.

Za razliku od nekih drugih zemalja EU-a, u Njemačkoj je uvijek bila privatna stvar i pitanje treba li se podvrgnuti preporučenom cijepljenju. Međutim, Zakon o zaštiti od infekcije predviđa da Ministarstvo zdravstva može obvezati “ugrožene slojeve stanovništva” da se cijepe ukoliko se savezne pokrajine slažu. Na temelju toga je ministar zdravstva Jens Spahn (CDU) prvi put donio zakon kojim se sva djeca u vrtićima i školama moraju cijepiti protiv morbila. Zakon je na snazi tek od ožujka 2020. godine.

Strah od obveznog cijepljenja protiv koronavirusa

Protivnici cijepljenja sada spominju upravo ovaj presedan kada je u pitanju cijepljenje protiv koronavirusa, a na cjepivu se trenutno istražuje širom svijeta. Spahn je o tome izjavio: “Tamo gdje se dobrovoljno ide prema cilju, nema potrebe za zakonskom obvezom.”

Mnogi Nijemci vjerojatno s nestrpljenjem čekaju da cjepivo bude dostupno – čak i ako bi to moglo potrajati do 2021. godine ili čak i duže. Međutim, s obzirom na to da ne postoje valjani podaci o spremnosti za cijepljenje protiv koronavirusa, bivši radijski voditelj Ken Jebsen, popularan među teoretičarima zavjere, uvukao je “obavezu cijepljenja kroz stražnja vrata” na prosvjede.

Ovakve poruke očito pomažu da se Jebsenova redovna publika upozna s temom cijepljenja. Međutim, preko svojih zajedničkih nazora protiv cijepljenja, ljudi pronalaze zajedničke nazivnike i na demonstracijama na kojima se šalju poruke za homeopatiju i antropozofiju, i oni “u početku nemaju nikakve veze sa zavjerama ili desničarima, ali poslije ipak pronađu put i prema tim platformama“, objašnjava Beate Küpper, socijalna psihologinja sa Sveučilišta Niederrhein.

Posebno jaka kombinacija potrebe za informiranjem i nesigurnosti u vrijeme korone mogla bi dovesti do toga “da se mnogi slučajno nađu na takvim platformama – i onda tamo zaglave“.

S interneta direktno na ulice

Cijepljenje je već tema prosvjeda, iako na tržištu još uvijek ne postoji cjepivo protiv koronavirusa. Iz perspektive politologa Jana Rathjea, to je “definitivno jedna od ključnih poruka koja se prva primijeti na transparentima“. Demonstranti se boje “da će doći do navodne obvezne cijepljenja i da oni neće suodlučivati o tomu”. Međutim, ipak je bilo teško reći koliki je točno udio protivnika cijepljenja na prosvjedima.

Iz perspektive saveznog Ureda za zaštitu ustavnog poretka, sudjelovanje desničarskih ekstremista na prosvjedima je sve veće i ozbiljnije – u demonstracijama se sve više koriste i antisemitski i antidemokratski simboli i parole. Time psihologinja Küpper nije iznenađena: “Nalazimo se u društvu u kojem vlada usijano raspoloženje.” Nedavno, još u veljači, jedan čovjek, koji je radikalizirao svoje mišljenje teorijama zavjere, izveo je rasistički napad u Hanauu. Prerada tog događaja je zaustavljena zbog korone, kaže Küpper.

“Sada se nažalost nastavlja tamo gdje smo stali i ide dalje s mitovima zavjere i mržnjom”, zaključuje ona.