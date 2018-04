KAKO MILIJARDERI NALAZE PRAVU LJUBAV? Direktorica tvrtke za upoznavanje otkriva što sve sređuje za 100.000 dolara

Mairead Molloy globalna je direktorica tvrtke Berkley International koja se bavi pronalaženjem pravih ljubavnih partnera za najbogatije pripadnike svjetskog jet seta. Njeni klijenti su milijunaši, milijarderi i celebrityji koji traže ljubav, ali nemaju dovoljno vremena da je sami nađu. Stoga angažiraju agenciju Berkley International čiji djelatnici uskaču u avione i tragaju za pravom osobom po cijelom svijetu.

A kolika bi bila cijena takve usluge, pitate se? Pa, najosnovniji ‘paket’ košta 15.000 dolara, no ta se cifra, ovisno o onome što žele, može popeti i do 100.000 dolara. ‘Sve ovisi o tome koliko diskretni želite da budemo, koliko moramo putovati, koliko ljudi treba raditi na vašem slučaju. Što specifičnije zahtjeve imate, to će naša usluga biti skuplja. Puno ljudi treba praktički držati za ruku pa s njima ostajemo od početka do kraja’, kaže Mairead za Business Insider.

Posao cvate

Iako svoje usluge prodaju po vrlo visokoj cijeni te iako imaju mahom ekskluzivnu klijentelu, vrlo jasno naglašavaju što zapravo nude. ‘Ako mislite da možete kupiti ljubav i sreću, ne možemo vam pomoći’, kaže Mairead.

Iako je cijena njihovih usluga astronomska, posao cvate i to uglavnom zato što su ljudi umorni od raznih vrsta digitalnog upoznavanja i fali im ljudske bliskosti. Njen tim svojim je klijentima na raspolaganju prije, za vrijeme i nakon susreta s potencijalnom boljom polovicom. ‘Ovako ljudi mogu pozvati nekoga k sebi, na čašu vina. Vraća se trend ljudskosti. Ljudi to vole’, kaže Mairead.



Čak 50 posto njihovih klijenata će letjeti gdje god treba kako upoznali budućeg potencijalnog partnera. Neki od njih će potencijalne partnere ugostiti i na svojim privatnim avionima. ‘Sletjet će u Parizu i odmah se uputiti prema Londonu – večera u oblacima’, opisuje Mairead.

Ljubavi ima, ali košta

A i godine više nisu problem, kaže direktorica Berkley Internationala. ’30-godišnje žene danas bez problema izlaze s 50-godišnjacima, a dolaze nam i 40-godišnjakinje koje imaju pohranjena svoja smrznuta jajašca. Danas takve stvari više nisu problem’, kaže.

No, njeni klijenti nisu samo sredovječni biznismeni. Najmlađi klijent trenutno ima 19 godina, a najskuplji paket usluga trenutno koristi jedna mlada žena. Usluge Berkley Internationala zatražili su njeni roditelji koji imaju vrlo specifične zahtjeve za partnera svoje kćeri, zbog čega su i bili voljni platiti čak 100.000 dolara.

A da se ljubav doista može kriti bilo gdje pokazuje i Maireadin posljednji uspješan posao. Jednog teksaškog farmera spojila je s jednom Irkinjom koja se prije tri mjeseca čak i preselila preko bare.

Eto, nema brige, ljubav se može naći, samo će vas koštati. Puno.